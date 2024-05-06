https://ria.ru/20240506/dron-1944128537.html

Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино

Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино - РИА Новости, 06.05.2024

Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино

Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:42

2024-05-06T13:51

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу.

https://ria.ru/20240504/obstrely-1943800596.html

шебекино

белгородская область

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Варвара Скокшина

шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия