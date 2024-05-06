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Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино - РИА Новости, 06.05.2024
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13:42 06.05.2024 (обновлено: 13:51 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/dron-1944128537.html
Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино
Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино - РИА Новости, 06.05.2024
Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино
Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:42
2024-05-06T13:51
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.Он уточнил, что пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу.
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шебекино
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шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино

Украинский дрон влетел в частный дом в Шебекино, ранена женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАрт-объект в городе Шебекино Белгородской области
Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Арт-объект в городе Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ упал в частном секторе в городе Шебекино, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Окраина города Шебекино подверглась атаке ВСУ с помощью БПЛА. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения нижней конечности", - написал Гладков.
Он уточнил, что пострадавшая доставляется в областную клиническую больницу.
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ШебекиноБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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