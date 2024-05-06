https://ria.ru/20240506/dovse-1944127730.html

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ - РИА Новости, 06.05.2024

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ

Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:38

2024-05-06T13:38

2024-05-06T13:38

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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее согласовал внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. В апреле законопроект приняла нижняя палата белорусского парламента, теперь документ для вступления в силу должен подписать глава государства. Законопроект был подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций). Приостановление договора будет означать приостановление предоставления информации о вооружениях и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.

https://ria.ru/20240405/dovse-1938043465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, довсе