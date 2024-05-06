Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила приостановку ДОВСЕ
Совет Республики одобрил проект о приостановке действия ДОВСЕ на Белоруссию
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Проспект Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке действия ДОВСЕ, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее согласовал внесение правительством в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. В апреле законопроект приняла нижняя палата белорусского парламента, теперь документ для вступления в силу должен подписать глава государства.
Законопроект был подготовлен в целях обеспечения национальных интересов Белоруссии и в качестве ответной меры на решение стран - членов НАТО о приостановлении этого договора. ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, ратифицирован Минском и вступил в силу в 1992 году. Договором предусматриваются ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники по пяти категориям (танки, бронированные боевые машины, артиллерия, ударные вертолеты и боевые самолеты), а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций). Приостановление договора будет означать приостановление предоставления информации о вооружениях и технике, приема и проведения инспекцией в целях контроля за соблюдением количественных ограничений.
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