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Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
12:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/dorogi-1944109354.html
Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году
Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 06.05.2024
Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году
Специалисты "Мосавтодора" в этом году отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:40
2024-05-06T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
хотьково
алексей гержик
мосавтодор
великая отечественная война (1941-1945)
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" в этом году отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Данные ремонтные работы будут проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги – дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра: Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что дорожники уже завершили ремонт одной из них. На улице Солнцева, названной в честь Героя Советского Союза, обновили более 1,4 километра покрытия. Данная улица носит фамилию Героя Советского Союза Сергея Солнцева - комиссара партизанского отряда Рузского района. В Истре дорожники обновят покрытие на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки. Здесь, в Новопетровском, у реки Маглуши, стоит дом семьи Кузнецовых. В декабре 1941 года в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы. Мать предложила разобрать для моста свой дом. В результате дом стал достопримечательностью, на котором размещена мемориальная доска. В Хотькове Сергиево-Посадского округа будет отремонтирована улица Михеенко, которая носит фамилию юной партизанки Ларисы Михеенко.
https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html
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московская область (подмосковье), истра, хотьково, алексей гержик, мосавтодор, великая отечественная война (1941-1945), нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Истра, Хотьково, Алексей Гержик, Мосавтодор, Великая Отечественная война (1941-1945), Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Нацпроекты

Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году

© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиТри дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году
Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" в этом году отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Данные ремонтные работы будут проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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"Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги – дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра: Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что дорожники уже завершили ремонт одной из них. На улице Солнцева, названной в честь Героя Советского Союза, обновили более 1,4 километра покрытия. Данная улица носит фамилию Героя Советского Союза Сергея Солнцева - комиссара партизанского отряда Рузского района.
В Истре дорожники обновят покрытие на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки. Здесь, в Новопетровском, у реки Маглуши, стоит дом семьи Кузнецовых. В декабре 1941 года в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы. Мать предложила разобрать для моста свой дом. В результате дом стал достопримечательностью, на котором размещена мемориальная доска.
В Хотькове Сергиево-Посадского округа будет отремонтирована улица Михеенко, которая носит фамилию юной партизанки Ларисы Михеенко.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраХотьковоАлексей ГержикМосавтодорВеликая Отечественная война (1941-1945)Нацпроект "Безопасные качественные дороги"Нацпроекты
 
 
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