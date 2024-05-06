https://ria.ru/20240506/dorogi-1944109354.html

Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году

Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году - РИА Новости, 06.05.2024

Три дороги Победы отремонтируют в Подмосковье в этом году

Специалисты "Мосавтодора" в этом году отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:40

2024-05-06T12:40

2024-05-06T12:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

истра

хотьково

алексей гержик

мосавтодор

великая отечественная война (1941-1945)

нацпроект "безопасные качественные дороги"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" в этом году отремонтируют три дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Данные ремонтные работы будут проводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". "Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги – дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра: Волоколамское шоссе в Истре, улица Михеенко в Хотькове и улица Солнцева в Рузе", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что дорожники уже завершили ремонт одной из них. На улице Солнцева, названной в честь Героя Советского Союза, обновили более 1,4 километра покрытия. Данная улица носит фамилию Героя Советского Союза Сергея Солнцева - комиссара партизанского отряда Рузского района. В Истре дорожники обновят покрытие на участке Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки. Здесь, в Новопетровском, у реки Маглуши, стоит дом семьи Кузнецовых. В декабре 1941 года в ходе отступления немцы взорвали мост через Маглушу, вслед за ними к месту бывшего моста стремительно приближалась танковая бригада под командованием тогда еще полковника Катукова. На помощь пришли мать и сын Кузнецовы. Мать предложила разобрать для моста свой дом. В результате дом стал достопримечательностью, на котором размещена мемориальная доска. В Хотькове Сергиево-Посадского округа будет отремонтирована улица Михеенко, которая носит фамилию юной партизанки Ларисы Михеенко.

https://ria.ru/20231012/remont-1902349662.html

https://ria.ru/20240409/pamyatniki-1938892768.html

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истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), истра, хотьково, алексей гержик, мосавтодор, великая отечественная война (1941-1945), нацпроект "безопасные качественные дороги", нацпроекты