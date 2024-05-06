https://ria.ru/20240506/dokument-1944035569.html

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР - РИА Новости, 06.05.2024

ФСБ показала заявление адъютанта Гитлера о плане союза с США против СССР

Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американцами и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:23

2024-05-06T00:23

2024-05-06T02:35

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украинский демократический альянс за реформы (удар)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американцами и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского союза – об этом в 1948 году писал бывший личный адъютант фюрера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Копия документа опубликована ФСБ России. Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой "Смерш" и доставлен в Москву. В конце апреля 1948 года Гюнше написал заявление советскому правительству, в котором подробно описал события, происходившие в ставке Гитлера в конце лета и осенью 1944 года. Этот документ рассекречен управлением ФСБ по Ивановской области. В заявлении Гюнше рассказал о совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге. "Специальное совещание по обсуждению обстановки" состоялось сразу после проведенной советскими войсками Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции, в результате которой была разгромлена немецкая группа армий "Южная Украина", освобождена Молдавия, а Румыния выведена из войны. "Гитлер выступил с анализом военной обстановки, сказав примерно следующее: "Хотя наше положение на Восточном фронте следует считать очень серьезным, но на этом этапе войны мы должны подходить к рассмотрению военного положения империи и с политических позиций. С этой точки зрения занятие Плоешти, то есть богатых нефтяных районов Румынии русскими войсками и их дальнейшее продвижение означает для англичан потерю их важных экономических позиций и политического влияния в Румынии и на Балканах", - вспоминал Гюнше. "Следует ожидать, что в ближайшее время отношения между англо-американцами и русскими настолько обострятся, что это может привести к открытому конфликту между ними" - так, по словам Гюнше, утверждал Гитлер. По мнению Гитлера, задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались" - тогда Германии представится "блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм". Как вспоминал Гюнше, в подтверждение своего мнения Гитлер на совещании зачитал сообщение британского информационного агентства Exchange Telegraph, переданное ему руководителем всей прессы Третьего рейха Отто Дитрихом. "Это сообщение из Лондона содержало резкие выпады против России. Однако было очевидно, что Гитлер опирается в своих выводах не только на сообщение английского телеграфного агентства, но еще и на другие более важные данные. В этом я убедился спустя несколько дней", - писал Гюнше. Тайные переговоры в Стокгольме По словам Гюнше, он ежедневно встречался и беседовал с Вальтером Хевелем – личным представителем министра иностранных дел Германии Йоахима фон Риббентропа при Гитлере. "Вскоре после упомянутого выше совещания Хевель сказал мне как-то в разговоре, что он получил от Риббентропа задание доложить Гитлеру одно важное сообщение германской дипломатической миссии в Стокгольме о происходящих там по инициативе англичан тайных переговорах о заключении сепаратного мира между Германией и англо-американцами. Хевель сказал при этом, что уверенность Гитлера в неизбежности конфликта между англосаксами и Россией, которую он высказал на совещании, основывалась именно на этом сообщении", - вспоминал Гюнше. Тем временем события на фронтах развивались не в пользу Третьего рейха. Красная армия, нанося вермахту один сокрушительный удар за другим, приближалась к границам Германии. Планы удара на ЗападеВ первых числах октября 1944 года Гитлер провел в ставке в Растенбурге новое совещание, на котором заявил о необходимости принять "все меры к тому, чтобы военные успехи русских оказали воздействие на англичан и американцев в смысле скорейшего достижения сепаратного соглашения с англосаксами, направленного против большевиков". По словам Гитлера, с другой стороны, успешное контрнаступление германских войск на западе "также могло бы дать положительные результаты в этом направлении", писал Гюнше. "Исходя из этого, Гитлер приказал генерал-полковнику Йодлю срочно разработать план внезапного удара по англо-американским войскам", - вспоминал бывший адъютант фюрера. По плану Гитлера, главный удар предстояло нанести на стыке английских и американских армий, чтобы разъединить их. Далее силам вермахта предстояло выйти к реке Маас, быстро форсировать ее, прорваться к бельгийскому Антверпену и занять его, "учитывая, что Антверпен имел огромное значение для снабжения англо-американцев". По словам Гюнше, для личного руководства этой операцией Гитлер в конце октября 1944 года перенес ставку из Восточной Пруссии в Бад-Наухайм, где находился также штаб главнокомандующего немецкими войсками на западе Герда фон Рунштедта. Важная роль в осуществлении задуманного плана отводилась начальнику разведывательно-диверсионной службы Главного управления имперской безопасности оберштурмбанфюреру СС Отто Скорцени. Он "получил от Гитлера задание со специальным отрядом, одетым в английскую и американскую форму, на трофейных английских и американских танках вызвать беспорядки и панику в тылу у англо-американцев, внезапно захватить главные мосты через реку Маас с тем, чтобы противник не мог взорвать их до прихода основных немецких сил". ПровалС 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска вели наступление на Западном фронте. Операция получила кодовое обозначение "Стража на Рейне". Но надежды Гитлера не сбылись: 12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, перейдя в широкое наступление на всем советско-германском фронте. Это вынудило гитлеровцев прекратить наступление против англо-американцев и перебросить крупные войсковые соединения на Восточный фронт. Провалилась и специальная операция подразделения Скорцени, носившая название "Гриф". В результате англо-американские войска без особого труда вошли на территорию Германии. Но англосаксы, как указывают историки, со своей стороны намеревались использовать немецкие силы в борьбе против СССР. Весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля разработали плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.

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