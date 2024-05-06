https://ria.ru/20240506/dokument-1944035030.html

ФСБ показала признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

ФСБ показала признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма - РИА Новости, 06.05.2024

ФСБ показала признания адъютанта Гитлера о вкладе СССР в разгром нацизма

Натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:14

2024-05-06T00:14

2024-05-06T02:37

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адольф гитлер

уинстон черчилль

иосиф сталин (джугашвили)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Натиск Красной армии в начале 1945 года дал возможность англо-американским войскам без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма — это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Копия документа опубликована ФСБ России.Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой "Смерш" и доставлен в Москву. Он дал ряд показаний о событиях, происходивших в ставке гитлеровского командования. Управлением ФСБ по Ивановской области рассекречены документы из следственного дела Гюнше.Ответ госдепу В 1948 году госдепартамент США опубликовал сборник документов под заголовком "Нацистско-советские отношения, 1939-1941: документы из архивов министерства иностранных дел Германии". В ответ на эту публикацию в Советском Союзе в виде статей в газете "Правда" было напечатано заявление Совинформбюро "Фальсификаторы истории" (исторический очерк). Позднее документ вышел отдельной брошюрой.В заявлении рассказывалось о тайных переговорах американцев и англичан с представителями нацистской Германии по вопросу заключения сепаратного мира в 1941-1943 годах. При этом ни Великобритания, ни США о результатах этих переговоров не поставили в известность СССР. В документе также отмечалось, что Советский союз пришел в январе 1945 года на помощь англо-американским союзникам, оказавшимся в тяжелом положении.С 16 декабря 1944 по 29 января 1945 года германские войска вели наступление на Западном фронте. Операция получила кодовое обозначение "Стража на Рейне". Ее цель — разгромить силы союзников в Бельгии и Нидерландах и по возможности постараться склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам о мире и прекращении боевых действий на Западе с тем, чтобы высвободить силы для Восточного фронта.Германской группировке уже в первый день боев удалось прорвать американо-британский фронт на участке в 80 километров и захватить в плен 30 тысяч солдат и офицеров. Гитлер рассчитывал в ходе наступления в Арденнах устроить американо-британским войскам "второй Дюнкерк".Британский премьер Уинстон Черчилль 6 января 1945 года обратился с посланием к советскому лидеру Иосифу Сталину, в котором, в частности, просил: "На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от верховного командования могут потребоваться большие решения… Если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января".На следующий день Сталин направил ответное послание Черчиллю, в котором сообщал: "Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на западном фронте, ставка верховного главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку, и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам".Двенадцатого января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, перейдя в широкое наступление на всем советско-германском фронте.Признания экс-адъютанта ГитлераВ связи с публикацией в "Правде" 22 апреля 1948 года Гюнше подготовил заявление советскому правительству, в котором подробно описал события, происходившие в ставке Гитлера в период подготовки и проведения наступления в Арденнах.Со слов Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании в ставке в Бад-Наухайме Гитлер "подчеркнул особе значение наступления, указав, что его успех будет равноценен успеху Дюнкерка, где в 1940 году германские армии нанесли англичанам сокрушительный удар".Гюнше отметил, что "окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат"."Это привело к прекращению немецкого наступления против англо-американцев на Западе и переброске крупных немецких войсковых соединений на немецко-русский фронт... Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию", — писал он.Кроме того, как следует из документа, Гитлер в 1944 году ждал раскола между Британией и США и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза.

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https://ria.ru/20231008/shkoly-1901285698.html

https://ria.ru/20231109/khrustalnaya_noch-1907873627.html

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в мире, сша, германия, великобритания, адольф гитлер, уинстон черчилль, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственный департамент сша