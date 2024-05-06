https://ria.ru/20240506/dokhody-1944182232.html
Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024
Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Власти РФ обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы граждан росли приемлемыми темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:08
2024-05-06T16:08
2024-05-06T16:16
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти РФ обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы граждан росли приемлемыми темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с кабмином."Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать еще больше, но в целом то, что сделано, было сделано достойно и, скажем так мягко, с вполне удовлетворительным результатом", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин
Путин: власти обеспечили достойный рост реальных доходов россиян