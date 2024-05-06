https://ria.ru/20240506/dokhody-1944182232.html

Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин

Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин - РИА Новости, 06.05.2024

Власти обеспечили достойный рост доходов россиян, заявил Путин

Власти РФ обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы граждан росли приемлемыми темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:16

россия

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942046907_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_044c64638a5802bfbe3b7cc68fee8606.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Власти РФ обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные доходы граждан росли приемлемыми темпами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с кабмином."Мы обеспечили достойный рост доходов граждан, реальные заработные платы, доходы населения росли в целом приемлемыми, если не хорошими темпами. Конечно, наверное, мы могли бы сделать еще больше, но в целом то, что сделано, было сделано достойно и, скажем так мягко, с вполне удовлетворительным результатом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240506/putin-1944185249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин