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Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года
Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года - РИА Новости, 06.05.2024
Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года
Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:28
2024-05-06T11:28
2024-05-06T11:28
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники. На данный момент строители ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит более 8,2 тысячи квадратных метров. В планировку входят: помещение охраны, групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет для творчества. На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), люберцы, стройкомплекс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Стройкомплекс
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.
Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).
На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники. На данный момент строители
ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей.
Общая площадь здания составит более 8,2 тысячи квадратных метров. В планировку входят: помещение охраны, групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет для творчества.
На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.