https://ria.ru/20240506/detsad-1944087450.html

Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года

Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года - РИА Новости, 06.05.2024

Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года

Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:28

2024-05-06T11:28

2024-05-06T11:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

люберцы

стройкомплекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97834/60/978346058_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_6be45bb382e9407c62dc533b2066d3ef.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники. На данный момент строители ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит более 8,2 тысячи квадратных метров. В планировку входят: помещение охраны, групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет для творчества. На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.

https://ria.ru/20231120/detsady-1910531528.html

московская область (подмосковье)

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), люберцы, стройкомплекс