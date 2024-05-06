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Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
11:28 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/detsad-1944087450.html
Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года
Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года - РИА Новости, 06.05.2024
Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года
Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:28
2024-05-06T11:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
стройкомплекс
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области. Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники. На данный момент строители ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь здания составит более 8,2 тысячи квадратных метров. В планировку входят: помещение охраны, групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет для творчества. На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.
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московская область (подмосковье), люберцы, стройкомплекс
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Стройкомплекс

Новый детсад введут в эксплуатацию в Люберцах осенью 2025 года

© РИА Новости / Александр ПаниотовДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Детский сад. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию нового детского сада планируется на Проектируемом проезде №4037 осенью 2025 года, сейчас там продолжается строительство, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.
Детский сад возводится с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).
На площадке задействовано более 50 рабочих и три единицы техники. На данный момент строители ведут работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты и вертикальных конструкций, а также устройство наружных инженерных сетей.
Общая площадь здания составит более 8,2 тысячи квадратных метров. В планировку входят: помещение охраны, групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий и кабинет для творчества.
На прилегающей территории установят игровые и спортивные комплексы, также будет проведено комплексное благоустройство и озеленение.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыСтройкомплекс
 
 
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