https://ria.ru/20240506/dagestan-1944099809.html
В Дагестане подросток напал на полицейских
В Дагестане подросток напал на полицейских - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане подросток напал на полицейских
Подросток в Дагестане несколько раз ударил ножом двух сотрудников полиции в служебной машине, один из них получил ранения, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:00
2024-05-06T14:45
происшествия
россия
сергокалинский район
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Подросток в Дагестане несколько раз ударил ножом двух сотрудников полиции в служебной машине, один из них получил ранения, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По версии следствия, 6 мая 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в служебном автомобиле ППСП, при доставлении его в отдел полиции за совершение административного правонарушения около ОМВД по Сергокалинскому району республики достал имеющийся при себе нож и нанес им несколько ударов двум находившимся в автомобиле полицейским. В результате действий подозреваемого одному сотруднику полиции причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении. Против 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что сотрудника патрульно-постовой службы, получившего ножевые ранения, доставили в районную больницу, после оказания медицинской помощи врачи его отпустили.
https://ria.ru/20240226/dagestan-1929612052.html
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происшествия, россия, сергокалинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сергокалинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане подросток напал на полицейских
В Дагестане подросток несколько раз ударил ножом полицейских в служебной машине
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Подросток в Дагестане несколько раз ударил ножом двух сотрудников полиции в служебной машине, один из них получил ранения, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"По версии следствия, 6 мая 2024 года в ночное время подозреваемый, находясь в служебном автомобиле ППСП, при доставлении его в отдел полиции за совершение административного правонарушения около ОМВД по Сергокалинскому району республики достал имеющийся при себе нож и нанес им несколько ударов двум находившимся в автомобиле полицейским. В результате действий подозреваемого одному сотруднику полиции причинены телесные повреждения", – говорится в сообщении.
Против 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что сотрудника патрульно-постовой службы, получившего ножевые ранения, доставили в районную больницу, после оказания медицинской помощи врачи его отпустили.