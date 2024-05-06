Рейтинг@Mail.ru
Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/chekhiya-1944242580.html
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 06.05.2024
Посла России вызвали в МИД Чехии
Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:35
2024-05-06T19:35
в мире
чехия
россия
ян липавский
александр змеевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg
ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД страны. "Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", - отмечается в сообщении. "Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от подобных действий, которые противоречат стандартам ООН и ее собственным обязательствам", - цитирует агентство слова Липавского. В пятницу МИД Чехии заявил, что группа APT28, якобы связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года подвергает чешские учреждения кибератакам. Липавский отметил, что кибератаки были направлены на то, чтобы поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии. Дипмиссия РФ в Праге не комментировало вызов посла в МИД Чехии.
https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html
https://ria.ru/20240504/antonov-1943794416.html
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4440f81950602681c2cdc120f01848fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, россия, ян липавский, александр змеевский
В мире, Чехия, Россия, Ян Липавский, Александр Змеевский
Посла России вызвали в МИД Чехии

МИД Чехии вызвал посла Змеевского из-за обвинений в адрес России в кибератаках

© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД страны.
"Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.
Здание посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
МИД Германии отозвал посла из Москвы для консультаций
Вчера, 13:23
"Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от подобных действий, которые противоречат стандартам ООН и ее собственным обязательствам", - цитирует агентство слова Липавского.
В пятницу МИД Чехии заявил, что группа APT28, якобы связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года подвергает чешские учреждения кибератакам. Липавский отметил, что кибератаки были направлены на то, чтобы поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии.
Дипмиссия РФ в Праге не комментировало вызов посла в МИД Чехии.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
4 мая, 05:08
 
В миреЧехияРоссияЯн ЛипавскийАлександр Змеевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала