https://ria.ru/20240506/chekhiya-1944242580.html

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии - РИА Новости, 06.05.2024

Посла России вызвали в МИД Чехии

Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:35

2024-05-06T19:35

2024-05-06T19:35

в мире

чехия

россия

ян липавский

александр змеевский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c2092502213d5f4059b3b33fc0cc0c12.jpg

ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД страны. "Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", - отмечается в сообщении. "Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от подобных действий, которые противоречат стандартам ООН и ее собственным обязательствам", - цитирует агентство слова Липавского. В пятницу МИД Чехии заявил, что группа APT28, якобы связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года подвергает чешские учреждения кибератакам. Липавский отметил, что кибератаки были направлены на то, чтобы поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии. Дипмиссия РФ в Праге не комментировало вызов посла в МИД Чехии.

https://ria.ru/20240506/germaniya-1944122241.html

https://ria.ru/20240504/antonov-1943794416.html

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, россия, ян липавский, александр змеевский