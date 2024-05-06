Посла России вызвали в МИД Чехии
МИД Чехии вызвал посла Змеевского из-за обвинений в адрес России в кибератаках
© Depositphotos.com / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos.com / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
ПРАГА, 6 мая – РИА Новости. Посол РФ в Праге Александр Змеевский в понедельник был вызван в МИД Чехии в связи с обвинениями в адрес РФ в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на МИД страны.
"Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.
"Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от подобных действий, которые противоречат стандартам ООН и ее собственным обязательствам", - цитирует агентство слова Липавского.
В пятницу МИД Чехии заявил, что группа APT28, якобы связанная с военной разведкой ГРУ, с прошлого года подвергает чешские учреждения кибератакам. Липавский отметил, что кибератаки были направлены на то, чтобы поставить под угрозу безопасность и стабильность Чехии.
Дипмиссия РФ в Праге не комментировало вызов посла в МИД Чехии.