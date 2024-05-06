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СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:55 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/chasi-1944268111.html
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате
Военнообязанный умер в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, в военкомате заявили, что он скончался от приступа эпилепсии, родственники... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T23:55
2024-05-06T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
хмельницкий (город)
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Военнообязанный умер в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, в военкомате заявили, что он скончался от приступа эпилепсии, родственники мужчины в эту версию не верят, сообщило местное издание "На часi". "В Саксаганском ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) умер военнообязанный. По словам родственников, его могли избить. Артему через несколько недель должно было исполниться 45. На днях мужчина попал в Саксаганский ТЦК, где по словам родственников проходил военно-врачебную комиссию и готовился на отправку в учебный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местного издания. По информации издания, мать мужчины 5 мая привезла в военкомат документы, а через время ей позвонили и сказали, что ее сын умер. "Сейчас полиция официально ничего не комментирует. По словам родственников погибшего, в ТЦК им сообщили, что причина смерти – эпилептический приступ. Однако дочь, жена и мать Артема в эту версию не верят", - отметили в издании. На Украине это не первый случай смерти в военкомате. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий". Украинское издание "Страна" 2 апреля писало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240331/prizyvnik-1936995095.html
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в мире, украина, днепропетровская область, хмельницкий (город), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Хмельницкий (город), Владимир Зеленский, В мире
СМИ: на Украине военнообязанный умер в военкомате

"На часi": в Днепропетровской области военнообязанный умер в военкомате

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Военнообязанный умер в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, в военкомате заявили, что он скончался от приступа эпилепсии, родственники мужчины в эту версию не верят, сообщило местное издание "На часi".
«
"В Саксаганском ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) умер военнообязанный. По словам родственников, его могли избить. Артему через несколько недель должно было исполниться 45. На днях мужчина попал в Саксаганский ТЦК, где по словам родственников проходил военно-врачебную комиссию и готовился на отправку в учебный центр", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале местного издания.
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По информации издания, мать мужчины 5 мая привезла в военкомат документы, а через время ей позвонили и сказали, что ее сын умер.
«
"Сейчас полиция официально ничего не комментирует. По словам родственников погибшего, в ТЦК им сообщили, что причина смерти – эпилептический приступ. Однако дочь, жена и мать Артема в эту версию не верят", - отметили в издании.
На Украине это не первый случай смерти в военкомате. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий".
Украинское издание "Страна" 2 апреля писало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаДнепропетровская областьХмельницкий (город)Владимир Зеленский
 
 
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