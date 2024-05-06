Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78 - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 06.05.2024 (обновлено: 11:03 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/braziliya-1944058057.html
Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78
Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78 - РИА Новости, 06.05.2024
Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78
Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:11
2024-05-06T11:03
в мире
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
уругвай
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944079498_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_9f42efceb4848dffd155fa7b224ae7f4.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает национальная служба гражданской обороны. Ранее власти сообщали о 72 погибших и 103 пропавших без вести. "Сильные дожди в Риу-Гранди-ду-Сул... Обновление на 19.21 5 мая (1.21 6 мая - мск - ред.)... Пострадали 175 человек. Пропали 111. Скончались 78", - сообщает служба гражданской обороны на своей странице в соцсети X. Согласно данным ведомства, наводнения в штате затронули более 850 тысяч человек. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались неделю назад. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html
https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html
риу-гранди-ду-сул (штат)
бразилия
уругвай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944079498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89df66df8e043fca75fc21f21ccab9ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, уругвай, луис инасиу лула да силва
В мире, Риу-Гранди-ду-Сул (штат), Бразилия, Уругвай, Луис Инасиу Лула да Силва
Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78

Число погибших при наводнениях на юге Бразилии достигло 78 человек

© AFP 2024 / Gustavo GhisleniПоследствия наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии
Последствия наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AFP 2024 / Gustavo Ghisleni
Последствия наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает национальная служба гражданской обороны.
Ранее власти сообщали о 72 погибших и 103 пропавших без вести.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Ингушетии произошло второе за день землетрясение
5 мая, 15:40
"Сильные дожди в Риу-Гранди-ду-Сул... Обновление на 19.21 5 мая (1.21 6 мая - мск - ред.)... Пострадали 175 человек. Пропали 111. Скончались 78", - сообщает служба гражданской обороны на своей странице в соцсети X.
Согласно данным ведомства, наводнения в штате затронули более 850 тысяч человек.
Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались неделю назад. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Пострадавшие от наводнения под Оренбургом отметили Пасху
5 мая, 17:20
 
В миреРиу-Гранди-ду-Сул (штат)БразилияУругвайЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала