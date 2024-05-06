https://ria.ru/20240506/braziliya-1944058057.html

Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78

Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78 - РИА Новости, 06.05.2024

Число погибших при наводнениях в Бразилии возросло до 78

Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:11

2024-05-06T09:11

2024-05-06T11:03

в мире

риу-гранди-ду-сул (штат)

бразилия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии возросло до 78, пострадали 175 человек, еще 111 пропали без вести, сообщает национальная служба гражданской обороны. Ранее власти сообщали о 72 погибших и 103 пропавших без вести. "Сильные дожди в Риу-Гранди-ду-Сул... Обновление на 19.21 5 мая (1.21 6 мая - мск - ред.)... Пострадали 175 человек. Пропали 111. Скончались 78", - сообщает служба гражданской обороны на своей странице в соцсети X. Согласно данным ведомства, наводнения в штате затронули более 850 тысяч человек. Сильные осадки в самом южном бразильском штате на границе с Уругваем начались неделю назад. На фоне неблагоприятных прогнозов в регион прибыла делегация во главе с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, сообщила ранее администрация бразильского лидера.

https://ria.ru/20240505/zemletryasenie-1943986524.html

https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

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уругвай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, риу-гранди-ду-сул (штат), бразилия, уругвай, луис инасиу лула да силва