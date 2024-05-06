https://ria.ru/20240506/boty-1944049616.html

В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов

В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов - РИА Новости, 06.05.2024

В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов

Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:02

2024-05-06T07:02

2024-05-06T07:02

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

google

apple

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки, заявили РИА Новости в ведомстве. "Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов", - сообщил регулятор. Там добавили, что к рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения. В ведомстве уточнили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов. В свою очередь, решение о блокировке определяет сам владелец ресурса.

https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html

https://ria.ru/20231003/roskomnadzor-1900293066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, apple