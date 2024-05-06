В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов
Роскомнадзор направил рекомендации по оценке рисков работы зарубежных ботов
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки, заявили РИА Новости в ведомстве.
«
"Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов", - сообщил регулятор.
Telegram может внедрить чат-бот на основе ИИ
11 марта, 16:40
Там добавили, что к рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения.
В ведомстве уточнили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов. В свою очередь, решение о блокировке определяет сам владелец ресурса.
Роскомнадзор напомнил о запрете обхода блокировок запрещенных сайтов
3 октября 2023, 20:58