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В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов - РИА Новости, 06.05.2024
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07:02 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/boty-1944049616.html
В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов
В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов - РИА Новости, 06.05.2024
В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов
Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:02
2024-05-06T07:02
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
google
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки, заявили РИА Новости в ведомстве. "Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов", - сообщил регулятор. Там добавили, что к рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения. В ведомстве уточнили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов. В свою очередь, решение о блокировке определяет сам владелец ресурса.
https://ria.ru/20240311/telegram-1932331301.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, apple
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Google, Apple
В Роскомнадзоре рассказали, за что можно блокировать зарубежных ботов

Роскомнадзор направил рекомендации по оценке рисков работы зарубежных ботов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Роскомнадзор направил хостинг-провайдерам инструкцию по оцениванию рисков работы зарубежных ботов, например, Google, OpenAI и Apple, для дальнейшей блокировки, заявили РИА Новости в ведомстве.
«
"Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) разработали и направили провайдерам хостинга рекомендации по проведению анализа актуальности рисков, связанных с работой зарубежных поисковых ботов", - сообщил регулятор.
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Там добавили, что к рискам относятся сбор информации об уязвимостях информационных ресурсов, в том числе относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), индексирование персональных данных российских пользователей и использование информации в зарубежных моделях машинного обучения.
В ведомстве уточнили, что рекомендации созданы в помощь владельцам ресурсов для своевременного обнаружения и идентификации ботов. В свою очередь, решение о блокировке определяет сам владелец ресурса.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleApple
 
 
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