https://ria.ru/20240506/borrel-1944073080.html

Боррель призвал направлять доходы от активов России напрямую на Украину

Боррель призвал направлять доходы от активов России напрямую на Украину - РИА Новости, 06.05.2024

Боррель призвал направлять доходы от активов России напрямую на Украину

Евросоюз должен направлять доходы от замороженных суверенных активов России напрямую в оборонную сферу Украины, для экстренных нужд и налаживания производства... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:35

2024-05-06T10:35

2024-05-06T10:46

россия

украина

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Евросоюз должен направлять доходы от замороженных суверенных активов России напрямую в оборонную сферу Украины, для экстренных нужд и налаживания производства на ее территории, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину, чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности, а также напрямую украинской оборонной промышленности. Это мое твердое намерение. Эти деньги должны быть направлены Украине, чтобы украинцы могли производить сами на своей территории то, что им необходимо", - заявил глава евродипломатии на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС - Украина.

https://ria.ru/20240506/belorussii-1944052262.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, евросоюз, в мире