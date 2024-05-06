Боррель призвал направлять доходы от активов России напрямую на Украину
Боррель: ЕС должен направлять доходы от активов России напрямую на Украину
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Евросоюз должен направлять доходы от замороженных суверенных активов России напрямую в оборонную сферу Украины, для экстренных нужд и налаживания производства на ее территории, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Как только страны ЕС договорятся использовать доходы от иммобилизованных российских активов, эти ресурсы будут направлены на Украину, чтобы удовлетворять их экстренные военные потребности, а также напрямую украинской оборонной промышленности. Это мое твердое намерение. Эти деньги должны быть направлены Украине, чтобы украинцы могли производить сами на своей территории то, что им необходимо", - заявил глава евродипломатии на открытии в Брюсселе форума по оборонной промышленности ЕС - Украина.