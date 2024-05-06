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Блумберг: ЕС может запретить вещание еще четырех российских СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
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18:57 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/blumberg-1944235307.html
Блумберг: ЕС может запретить вещание еще четырех российских СМИ
Блумберг: ЕС может запретить вещание еще четырех российских СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
Блумберг: ЕС может запретить вещание еще четырех российских СМИ
Евросоюз в рамках новых санкций против России может ввести запрет на вещание в ЕС для еще четырех СМИ, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:57
2024-05-06T18:57
в мире
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россия
сша
вера юрова
сергей лавров
валерий фадеев
евросоюз
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России может ввести запрет на вещание в ЕС для еще четырех СМИ, передает агентство Блумберг. "Предложение, которое также запретит вещание в ЕС дополнительных четырех СМИ, требует единогласного одобрения всех 27 членов блока", - говорится в сообщении агентства. По данным агентства, ранее заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что ЕС введет ограничения против РИА Новости, "Известий", "Газеты" и Voice of Europe. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
https://ria.ru/20240313/zakon-1932734477.html
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в мире, франция, россия, сша, вера юрова, сергей лавров, валерий фадеев, евросоюз, европарламент, обсе
В мире, Франция, Россия, США, Вера Юрова, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Евросоюз, Европарламент, ОБСЕ
Блумберг: ЕС может запретить вещание еще четырех российских СМИ

Блумберг: Евросоюз может запретить вещание еще четырех российских СМИ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Евросоюз в рамках новых санкций против России может ввести запрет на вещание в ЕС для еще четырех СМИ, передает агентство Блумберг.
«
"Предложение, которое также запретит вещание в ЕС дополнительных четырех СМИ, требует единогласного одобрения всех 27 членов блока", - говорится в сообщении агентства.
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По данным агентства, ранее заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что ЕС введет ограничения против РИА Новости, "Известий", "Газеты" и Voice of Europe.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещания на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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В миреФранцияРоссияСШАВера ЮроваСергей ЛавровВалерий ФадеевЕвросоюзЕвропарламентОБСЕ
 
 
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