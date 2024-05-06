Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 06.05.2024 (обновлено: 21:01 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/blumberg-1944235044.html
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 06.05.2024
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций
Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T18:53
2024-05-06T21:01
россия
китай
оаэ
валдис домбровскис
евросоюз
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.Отмечается, что в новый пакет санкций также войдут еще десятки физических и юридических лиц, в том числе в список экспортных ограничений - более десятка компаний из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции."Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России", - говорится в сообщении.Новые санкции ЕС против РФ также могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, якобы содействующих действиям России на Украине. Кроме того, в ЕС предлагают ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит российскому капиталу. В Евросоюзе также попросят европейских экспортеров быть более внимательными в своей деятельности и пригрозят мерами в случае, если они не смогут предотвратить якобы возможный обход санкций из-за недостаточных проверок.В новый пакет также войдут санкции против Белоруссии, в том числе под ограничения могут попасть предметы роскоши, нефть и алмазы. Блумберг добавляет, что предложения по санкциям могут еще измениться на фоне продолжения обсуждений.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран.
https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html
https://ria.ru/20240506/smi-1944248378.html
https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928694120.html
россия
китай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, оаэ, валдис домбровскис, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия
Россия, Китай, ОАЭ, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия
СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС намерен запретить российский аналог SWIFT в новом пакете санкций

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.
Отмечается, что в новый пакет санкций также войдут еще десятки физических и юридических лиц, в том числе в список экспортных ограничений - более десятка компаний из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции.
Поезд латвийского железнодорожного перевозчика Пассажирские поезда - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России
Вчера, 05:51
"Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России", - говорится в сообщении.
Новые санкции ЕС против РФ также могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, якобы содействующих действиям России на Украине. Кроме того, в ЕС предлагают ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит российскому капиталу. В Евросоюзе также попросят европейских экспортеров быть более внимательными в своей деятельности и пригрозят мерами в случае, если они не смогут предотвратить якобы возможный обход санкций из-за недостаточных проверок.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
СМИ: ЕС добавит 52 организации в 14-й пакет антироссийских санкций
Вчера, 20:11
В новый пакет также войдут санкции против Белоруссии, в том числе под ограничения могут попасть предметы роскоши, нефть и алмазы. Блумберг добавляет, что предложения по санкциям могут еще измениться на фоне продолжения обсуждений.
Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.
Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
СМИ: под новые санкции ЕС против России попали около 200 компаний и физлиц
21 февраля, 12:37
 
РоссияКитайОАЭВалдис ДомбровскисЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Еврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала