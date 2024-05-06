https://ria.ru/20240506/blumberg-1944235044.html

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 06.05.2024

СМИ раскрыли подробности нового пакета антироссийских санкций

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:53

2024-05-06T18:53

2024-05-06T21:01

россия

китай

оаэ

валдис домбровскис

евросоюз

центральный банк рф (цб рф)

еврокомиссия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций против России может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, российского аналога системы SWIFT, санкции могут включать и запрет на импорт гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных элементов, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники.Отмечается, что в новый пакет санкций также войдут еще десятки физических и юридических лиц, в том числе в список экспортных ограничений - более десятка компаний из третьих стран, в том числе из Китая, ОАЭ и Турции."Обсуждаемые меры включают запрет на импорт российского гелия, усиление экспортных ограничений в отношении марганцевой руды и других редкоземельных компонентов... ожидается, что санкции ЕС также будут включать запрет на использование системы передачи финансовых сообщений Центрального банка России", - говорится в сообщении.Новые санкции ЕС против РФ также могут включать запрет доступа к портам для 11 судов, якобы содействующих действиям России на Украине. Кроме того, в ЕС предлагают ввести запрет на деятельность транспортных компаний, хотя бы 25% которых принадлежит российскому капиталу. В Евросоюзе также попросят европейских экспортеров быть более внимательными в своей деятельности и пригрозят мерами в случае, если они не смогут предотвратить якобы возможный обход санкций из-за недостаточных проверок.В новый пакет также войдут санкции против Белоруссии, в том числе под ограничения могут попасть предметы роскоши, нефть и алмазы. Блумберг добавляет, что предложения по санкциям могут еще измениться на фоне продолжения обсуждений.Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял, что ЕС работает над 14-м пакетом санкций против России, в особенности по мерам против обхода действующих ограничений. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ЕС рассчитывают уже до конца весны согласовать новый пакет антироссийских санкций.Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии. Как ранее заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, к российской системе уже подключилось 160 иностранных участников из 20 стран.

https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html

https://ria.ru/20240506/smi-1944248378.html

https://ria.ru/20240221/sanktsii-1928694120.html

россия

китай

оаэ

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россия, китай, оаэ, валдис домбровскис, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия