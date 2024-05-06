https://ria.ru/20240506/bessmertnyypolk-1944094374.html

В Сеуле прошло шествие "Бессмертного полка", несмотря на дождь

В Сеуле прошло шествие "Бессмертного полка", несмотря на дождь - РИА Новости, 06.05.2024

В Сеуле прошло шествие "Бессмертного полка", несмотря на дождь

Шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы прошли в Сеуле, несмотря на дождь, на акцию пришли около 150 человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:41

2024-05-06T11:41

2024-05-06T11:48

россия

сеул

южная корея

виктор томенко

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

волонтеры победы

акция "бессмертный полк"

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СЕУЛ, 6 мая – РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы прошли в Сеуле, несмотря на дождь, на акцию пришли около 150 человек, передает корреспондент РИА Новости. Акция "Бессмертного полка" была организована при поддержке Координационного совета организация российских соотечественников в Республике Корея (КСОРС), посольства РФ и Россотрудничества. Она началась в одном из скверов Сеула возле посольства РФ в понедельник в 14.00 (08.00 мск). Несмотря на дождь, пришли примерно 150 человек. Участвовали в подготовке шествия и самой акции и волонтеры всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". В установленных возле посольства РФ тентах пришедшим гражданам раздавали красные шары, листовки, георгиевские ленточки, из колонки звучали военные песни и марши. Когда началось шествие, строй соотечественников с фотографиями своих погибших в войне родственников, флагами и баннерами торжественно прошел по улицам Сеула к зданию Центра дружбы и искусства, где должен был пройти концерт ко Дню Победы "Помнить, чтобы жить". Сеульская полиция сопровождала граждан на акции и организовала безопасный проход по улицам города. Среди пришедших были и южнокорейские граждане, интересующиеся российской культурой и историей. Несколько молодых людей пришли в реконструкторской военной форме Советской Армии. По их словам, в Южной Корее есть ряд сообществ, интересующихся историей России, и есть возможность приобретать предметы для реконструкции. "Я уже несколько лет участвую в акции "Бессмертный полк". Я изучал русский язык в университете, тогда в 2016 году впервые меня пригласила мой научный руководитель", - заявил один из реконструкторов. При этом он отметил, что никакая возможная реакция украинских граждан его "не пугает". "Участие в акции – наше право", - добавил молодой человек. В ходе концерта прозвучали стихотворения, песни военных лет, прошли музыкальные и танцевальные выступления. В основном юные исполнители с чувством читали стихотворения и пели произведения: "С чего начинается Родина", "Верим в Победу", "В землянке", "Письмо отца" и другие. Были показаны видео и архивные аудиозаписи времен войны, был объявлена минута молчания в честь павших воинов. Еще перед выступлениями председатель КСОРС в РК Наталия Гулина зачитала поздравление для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, российских соотечественников за рубежом от губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Губернатор в поздравлении отметил, что День Победы "в равной степени" дорог народам, разделившим горечь утрат и радость победы в Великой Отечественной войне, и что это была борьба за "будущее всего человечества". "Сегодня мы вновь столкнулись с угрозами мирной жизни. Несмотря на попытки возрождения фашизма и возрождения нацизма, наша святая обязанность - сохранять народную память о подвиге советских людей на фронте и в тылу. Их мужество и стойкость, олицетворённые личными примерами патриотизма, веры и справедливости и победу над злом", - заявил Томенко. Гулина также поздравила собравшихся и от лица КСОРС и выразила "искреннюю благодарность" посольству РФ и Федеральному агентству Россотрудничества и спонсорам мероприятия за поддержку и участие в его организации. Она обратила внимание на важность сохранения и передачи памяти о Великой Отечественной войне следующим поколениям. "В мире, где некоторые силы агрессивно пытаются переписать историю, где демонтируются памятники советским воинам и советской славе, нам следует отстаивать истину о подвиге наших предков. Нельзя допустить, чтобы память о героических событиях была вычеркнута из истории. Мы не должны забыть о великом подвиге советского народа, который сразился с фашистским злом и победил его", - заявила председатель. О важности памяти заявил также и советник-посланник посольства РФ в Сеуле Валерий Гуенков, который вместе с Гулиной возглавлял шествие "Бессмертного полка" и выступил с речью перед зрителями праздничного концерта. "К сожалению, мы видим, что есть страны, в которых разрушают память об этой Великой Победе, сносят памятники и мемориалы советским воинам, разрушают памятники великим полководцам, пытаются обелить злодеяния нацистов и их пособников, а подвиги истинных героев пытаются замолчать исказить и очернить. За этими попытками стоят те, кто хотят перечеркнуть итоги Великой Отечественной войны и лишить нас самого главного - памяти о нашем великом прошлом, о великом подвиге наших отцов и дедов. Но я уверен, что это никому не удастся", - заявил Гуенков. Он отметил, что сегодня против России снова развязана война и "нашим ребятам" приходится давать отпор международному терроризму, защищать жизнь и свободу русских людей в Донбассе и в других регионах, тем самым обеспечивая безопасность нашей страны. "Память о нашем прошлом - самое ценное что у нас есть, то, что делает нас теми, кто мы есть, потомками великого советского народа, народа-победителя, который принес свободу и мир всему миру", - подытожил дипломат.

https://ria.ru/20240501/shestvie-1943291557.html

https://ria.ru/20240506/bessmertnyy_polk-1944048948.html

https://ria.ru/20240505/stambul-1944001919.html

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россия, сеул, южная корея, виктор томенко, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы, акция "бессмертный полк", в мире