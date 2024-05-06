https://ria.ru/20240506/berlin-1944110391.html
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl
Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:42
2024-05-06T12:42
2024-05-06T13:52
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для Киева, а также сообщила об использовании беспилотников для борьбы с огнем."Возобновление тревоги в Лихтерфельде. Появилось задымление. Сейчас мы тушим пожар снаружи, поскольку в здание все еще нельзя войти. Задействован расчет беспилотников", - говорится на страницу пожарной службы в социальной сети Х.Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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берлин (город)
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl
Пожарная служба Берлина сообщила о новом задымлении на заводе Diehl
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для Киева, а также сообщила об использовании беспилотников для борьбы с огнем.
«
"Возобновление тревоги в Лихтерфельде. Появилось задымление. Сейчас мы тушим пожар снаружи, поскольку в здание все еще нельзя войти. Задействован расчет беспилотников", - говорится на страницу пожарной службы в социальной сети Х.
Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.