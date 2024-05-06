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В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
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12:42 06.05.2024 (обновлено: 13:52 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/berlin-1944110391.html
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl - РИА Новости, 06.05.2024
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl
Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:42
2024-05-06T13:52
берлин (город)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для Киева, а также сообщила об использовании беспилотников для борьбы с огнем.&quot;Возобновление тревоги в Лихтерфельде. Появилось задымление. Сейчас мы тушим пожар снаружи, поскольку в здание все еще нельзя войти. Задействован расчет беспилотников&quot;, - говорится на страницу пожарной службы в социальной сети Х.Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
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берлин (город)
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берлин (город)
Берлин (город)
В Берлине сообщили о новом задымлении на заводе Diehl

Пожарная служба Берлина сообщила о новом задымлении на заводе Diehl

© Фото : Berliner Feuerwehr/XПожар на заводе компании Diehl в Берлине
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Berliner Feuerwehr/X
Пожар на заводе компании Diehl в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожарная служба Берлина предупредила о новом задымлении на загоревшемся несколько дней назад заводе Diehl оборонного концерна по производству системы ПВО для Киева, а также сообщила об использовании беспилотников для борьбы с огнем.
«

"Возобновление тревоги в Лихтерфельде. Появилось задымление. Сейчас мы тушим пожар снаружи, поскольку в здание все еще нельзя войти. Задействован расчет беспилотников", - говорится на страницу пожарной службы в социальной сети Х.

Как сообщалось ранее, на телефоны горожан в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность", согласно которому в берлинском районе Лихтерфельде находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям рекомендовали избегать и объезжать данный район, закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T.
Дым от пожара над Берлином, Германия
СМИ: пожар на заводе Diehl не затронул производство системы ПВО Iris-T
3 мая, 18:53
 
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