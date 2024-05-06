Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Рассела Бентли
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Виновные в убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должны быть наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев.
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"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", — сказал Киселев.
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Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ранее сообщил со ссылкой на адвоката вдовы военкора, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". Из-за тайны следствия юрист раскрыл лишь общую информацию, уточнив, что дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны". По данным канала, в беседе с проектом WarGonzo адвокат вдовы убитого заявил, что назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам.
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондент Sputnik, 64-летний американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным Техас (которое он взял как уроженец этого штата), погиб в Донецке.
Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР.
Он называл Донецк своим домом и заявлял, что собирается "прожить здесь остаток своей жизни".
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