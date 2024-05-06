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Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли - РИА Новости, 06.05.2024
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04:53 06.05.2024 (обновлено: 09:11 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bentli-1944044996.html
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли - РИА Новости, 06.05.2024
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли
Виновные в убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должны быть наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T04:53
2024-05-06T09:11
донецкая народная республика
россия
донецк
дмитрий киселев
маргарита симоньян
главное военное следственное управление
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Виновные в убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должны быть наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев. &quot;Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны&quot;, — сказал Киселев.Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ранее сообщил со ссылкой на адвоката вдовы военкора, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". Из-за тайны следствия юрист раскрыл лишь общую информацию, уточнив, что дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны". По данным канала, в беседе с проектом WarGonzo адвокат вдовы убитого заявил, что назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам.В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондент Sputnik, 64-летний американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным Техас (которое он взял как уроженец этого штата), погиб в Донецке.Американец с 2014 года воевал в ополчении ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения.Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР.Он называл Донецк своим домом и заявлял, что собирается "прожить здесь остаток своей жизни".
https://ria.ru/20240420/eremin-1941205710.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, дмитрий киселев, маргарита симоньян, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф)
Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян, Главное военное следственное управление, Следственный комитет России (СК РФ)
Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Бентли

Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Рассела Бентли

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВоенный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли
Военный корреспондент, ветеран батальона Восток и батальона спецназа Хан Рассел Бентли - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Военный корреспондент, ветеран батальона "Восток" и батальона спецназа "Хан" Рассел Бентли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Виновные в убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должны быть наказаны, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев.
«

"Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", — сказал Киселев.

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Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" ранее сообщил со ссылкой на адвоката вдовы военкора, что "убийцы ополченца-волонтера Рассела Бентли задержаны и дают признательные показания". Из-за тайны следствия юрист раскрыл лишь общую информацию, уточнив, что дело ведут следователи Главного военного следственного управления СК России, а подозреваемые "носят погоны". По данным канала, в беседе с проектом WarGonzo адвокат вдовы убитого заявил, что назначена судебно-медицинская экспертиза по останкам.
В середине апреля главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила, что корреспондент Sputnik, 64-летний американец с российским гражданством Рассел Бентли с позывным Техас (которое он взял как уроженец этого штата), погиб в Донецке.
Американец с 2014 года воевал в ополчении ДНР. Сам он говорил, что поехал в Донбасс, потому что восхищался мужеством и стойкостью местного населения.
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Бентли также неоднократно высказывался в поддержку российской специальной военной операции на Украине, был удостоен наград ДНР.
Он называл Донецк своим домом и заявлял, что собирается "прожить здесь остаток своей жизни".
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкДмитрий КиселевМаргарита СимоньянГлавное военное следственное управлениеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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