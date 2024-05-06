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В Белгороде отменили угрозу атаки беспилотника

В Белгороде отменили угрозу атаки беспилотника - РИА Новости, 06.05.2024

В Белгороде отменили угрозу атаки беспилотника

Опасность атаки БПЛА отменена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:23

2024-05-06T19:23

2024-05-06T19:34

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ. Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении.

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белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность