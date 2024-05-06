https://ria.ru/20240506/bayden-1944257374.html

Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп

Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп - РИА Новости, 06.05.2024

Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп

Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил в понедельник официальный представитель госдепа Мэттью... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:40

2024-05-06T21:40

2024-05-06T21:40

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил в понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я не буду комментировать заявление члена конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину", - заявил на брифинге Миллер, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова законодателя.Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".

https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден