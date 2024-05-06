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Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bayden-1944257374.html
Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп
Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп - РИА Новости, 06.05.2024
Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп
Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил в понедельник официальный представитель госдепа Мэттью... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:40
2024-05-06T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил в понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Я не буду комментировать заявление члена конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину", - заявил на брифинге Миллер, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова законодателя.Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".
https://ria.ru/20231215/peskov-1916079894.html
сша
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в мире, сша, украина, киев, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден
Байден ясно дал понять, что не отправит войска на Украину, заявил госдеп

Госдеп: Байден ясно дал понять, что не отправит американские силы на Украину

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что отправки американских сил на Украину не произойдет, заявил в понедельник официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
«
"Я не буду комментировать заявление члена конгресса. Президент ясно дал понять, что он не отправит силы США воевать на Украину", - заявил на брифинге Миллер, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать слова законодателя.
Ранее лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис не исключил участие вооруженных сил США в конфликте на Украине. По его словам, такой сценарий вероятен, если Киев потерпит поражение, в связи с чем Вашингтон "не может позволить Украине пасть".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо Байден
 
 
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