Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк"
На Останкинской телебашне 9 мая покажут ролик в поддержку "Бессмертного полка"
Вид на Останкинскую телебашню в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Останкинская телебашня 9 мая покажет на медиафасаде ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
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"Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что РТРС 9 мая включит на телебашнях тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы.
Кроме того, изображение вечного огня в память о погибших героях вспыхнет на световых панно телебашен Брянска, Воронежа, Саратова. Также надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" высветится на телебашнях в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске, Ярославле.
Добавляется, что к "световому параду" присоединятся объекты РТРС в Биробиджане, Братске, Грозном, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Якутске и других городах.
На башнях и мачтах будут сочетаться и чередоваться поздравление "С Днем Победы!", изображения Знамени Победы, флага России, георгиевской ленты, Красной звезды, ордена Отечественной войны, военной техники, салюта и других символов праздника.
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