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Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024
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15:26 06.05.2024 (обновлено: 15:28 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/bashnya-1944166977.html
Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк"
Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2024
Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк"
Останкинская телебашня 9 мая покажет на медиафасаде ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:26
2024-05-06T15:28
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Останкинская телебашня 9 мая покажет на медиафасаде ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). "Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк", - говорится в сообщении. Отмечается, что РТРС 9 мая включит на телебашнях тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы. Кроме того, изображение вечного огня в память о погибших героях вспыхнет на световых панно телебашен Брянска, Воронежа, Саратова. Также надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" высветится на телебашнях в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске, Ярославле. Добавляется, что к "световому параду" присоединятся объекты РТРС в Биробиджане, Братске, Грозном, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Якутске и других городах. На башнях и мачтах будут сочетаться и чередоваться поздравление "С Днем Победы!", изображения Знамени Победы, флага России, георгиевской ленты, Красной звезды, ордена Отечественной войны, военной техники, салюта и других символов праздника.
https://ria.ru/20240504/shestvie-1943890153.html
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общество, брянск, воронеж, саратов
Общество, Брянск, Воронеж, Саратов
Останкинская телебашня покажет ролик в поддержку акции "Бессмертный полк"

На Останкинской телебашне 9 мая покажут ролик в поддержку "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Останкинскую телебашню в Москве
Вид на Останкинскую телебашню в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Останкинскую телебашню в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Останкинская телебашня 9 мая покажет на медиафасаде ролик в поддержку акции "Бессмертный полк" в честь Дня Победы, сообщила РИА Новости пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
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"Останкинская телебашня покажет на медиафасаде ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк", - говорится в сообщении.
Шествие Бессмертного полка в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Отмечается, что РТРС 9 мая включит на телебашнях тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь 79-й годовщины Великой Победы.
Кроме того, изображение вечного огня в память о погибших героях вспыхнет на световых панно телебашен Брянска, Воронежа, Саратова. Также надпись "Никто не забыт, ничто не забыто" высветится на телебашнях в Благовещенске, Костроме, Симферополе, Челябинске, Ярославле.
Добавляется, что к "световому параду" присоединятся объекты РТРС в Биробиджане, Братске, Грозном, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Якутске и других городах.
На башнях и мачтах будут сочетаться и чередоваться поздравление "С Днем Победы!", изображения Знамени Победы, флага России, георгиевской ленты, Красной звезды, ордена Отечественной войны, военной техники, салюта и других символов праздника.
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Мадриде прошла акция "Бессмертный полк"
5 мая, 17:26
 
ОбществоБрянскВоронежСаратов
 
 
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