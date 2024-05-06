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В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО
Баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции установили в городах и районах Дагестана в рамках проекта "Мать солдата", сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:17
2024-05-06T22:17
2024-05-06T22:17
общество
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции установили в городах и районах Дагестана в рамках проекта "Мать солдата", сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. "В Дагестане запустили проект "Мать солдата". Он реализуется в рамках инициированной главой республики акции "Знамя Победы". На улицах и площадях городов и районов Дагестана размещены баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Фотографии сопровождаются именами женщин и их сыновей-военнослужащих.
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общество
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО
В Дагестане установили баннеры с изображениями матерей участников спецоперации