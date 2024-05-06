Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/bannery-1944260907.html
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО
Баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции установили в городах и районах Дагестана в рамках проекта "Мать солдата", сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:17
2024-05-06T22:17
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_0:75:3211:1881_1920x0_80_0_0_9bc76c8f3c3160461465b20fe00a8673.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции установили в городах и районах Дагестана в рамках проекта "Мать солдата", сообщается в Telegram-канале администрации главы республики. "В Дагестане запустили проект "Мать солдата". Он реализуется в рамках инициированной главой республики акции "Знамя Победы". На улицах и площадях городов и районов Дагестана размещены баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении. Фотографии сопровождаются именами женщин и их сыновей-военнослужащих.
https://ria.ru/20240505/avtoprobeg-1943986173.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1906006151_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_9ebd1113ad9c9f825f0fa0b1b160f524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
В Дагестане установили баннеры с фотографиями матерей бойцов СВО

В Дагестане установили баннеры с изображениями матерей участников спецоперации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дербент
Вид на Дербент - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дербент . Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции установили в городах и районах Дагестана в рамках проекта "Мать солдата", сообщается в Telegram-канале администрации главы республики.
«
"В Дагестане запустили проект "Мать солдата". Он реализуется в рамках инициированной главой республики акции "Знамя Победы". На улицах и площадях городов и районов Дагестана размещены баннеры с изображением матерей участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Фотографии сопровождаются именами женщин и их сыновей-военнослужащих.
Старт автопробега Помним! Любим! Гордимся! в память о военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции в Махачкале. 5 мая 2024
В Махачкале прошел автопробег в память о погибших в зоне СВО
5 мая, 15:38
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала