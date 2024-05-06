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Мария Багреева: город заключил 50 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков

Мария Багреева: город заключил 50 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков - РИА Новости, 06.05.2024

Мария Багреева: город заключил 50 тысяч сделок с МСП на портале поставщиков

За первые три месяца текущего года столичные заказчики подписали на портале поставщиков 49,5 тыс. контрактов с субъектами МСП, сумма подписанных контрактов... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:17

2024-05-06T09:17

2024-05-06T09:46

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные заказчики подписали на портале поставщиков 49,5 тыс. контрактов с субъектами МСП, сумма подписанных контрактов превышает 9,6 млрд рублей, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Закупки малого объема открывают широкие возможности для привлечения в госзаказ представителей малого и среднего бизнеса. С такими компаниями и предпринимателями Москва заключает более 80% контрактов на портале поставщиков, и год от года их количество растет. Так, с января по март городские заказчики подписали 49,5 тысячи таких контрактов – это на 12% больше, чем за первые три месяца прошлого года. Объем этих закупок превысил 9,6 миллиарда рублей", – сказала Багреева, ее слова приводит пресс-служба департамента.Уточняется, что больше всего столица покупала у местных субъектов МСП строительные, медицинские и хозяйственные товары, средства связи, электронику, программное обеспечение, бытовую и оргтехнику. А еще столица чаще пользовалась услугами у представителей малого и среднего бизнеса: по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту зданий. В рамках указанных пунктов за три месяца было подписано 20,8 тыс. контрактов на 3,5 млрд рублей.Благодаря порталу поставщиков в столице поддерживают не только местных предпринимателей. Так, свои товары и услуги предлагают субъекты МСП со всех российских субъектов. Примерно 40% контрактов за первые три месяца 2024 года Москва подписала именно с поставщиками из других субъектов РФ.По словам главы московского департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, подмосковные бизнесмены заключили с мегаполисом 9,2 тыс. сделок на сумму 1,7 млрд рублей. Кроме того, с предпринимателями из Петербурга город подписал свыше 880 контрактов на 170 млн рублей. А с краснодарскими компаниями было подписано 350 контрактов на сумму примерно 100 млн рублей.Пуртов добавил, что еще в числе лидеров предприниматели из Калужской области (340 контрактов на 50 млн рублей) и Самарской области (340 контрактов и 40 млн рублей соответственно).Портал поставщиков работает уже 11 лет. Его создали для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на этом портале ведут свою деятельность заказчики из 40 субъектов страны и более 330 тысяч поставщиков со всей России. Каталог продукции на портале поставщиков включает в себя более 2,6 млн уникальных наименований. Каждый день на платформе заключается примерно 1,5 тыс. контрактов.Для поддержки пользователей в российских регионах открываются представительства, в которых специалисты учат работе на платформе, а еще отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.Ранее Багреева сообщала, что на территории Москвы количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на начало апреля текущего года превысило 917 тысяч, увеличившись за год на 5,7%.

https://ria.ru/20240503/msp-1943567291.html

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Алёна Пава

москва, россия, санкт-петербург, твой бизнес – новости, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)