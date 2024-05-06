https://ria.ru/20240506/ataka-1944074907.html

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - РИА Новости, 06.05.2024

Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье". РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:47

2024-05-06T10:47

2024-05-06T12:32

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — рассказали в агрохолдинге.Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних, 30 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. На месте погибли шесть человек.В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили, что нападение произошло около 7:00 на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. По предварительной информации, дети ехали в легковушке. Два человека находятся в тяжелом состоянии.На совещании правительства Гладков рассказал, что всего украинские военные четыре раза подряд наносили удары по машинам с мирными жителями, а затем по автомобилям оперативных служб, которые приехали для оказания помощи. При повторной атаке пострадал мужчина, он получил осколочное ранение ноги.В Следственном комитете сообщили о начале расследования.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.

https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия