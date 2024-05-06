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Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - РИА Новости, 06.05.2024
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:47
2024-05-06T10:47
2024-05-06T12:32
белгород
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вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — рассказали в агрохолдинге.Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних, 30 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. На месте погибли шесть человек.В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили, что нападение произошло около 7:00 на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. По предварительной информации, дети ехали в легковушке. Два человека находятся в тяжелом состоянии.На совещании правительства Гладков рассказал, что всего украинские военные четыре раза подряд наносили удары по машинам с мирными жителями, а затем по автомобилям оперативных служб, которые приехали для оказания помощи. При повторной атаке пострадал мужчина, он получил осколочное ранение ноги.В Следственном комитете сообщили о начале расследования.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ по машинам под Белгородом достигло семи
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — рассказали в агрохолдинге.
Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова
, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних, 30 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.
Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков
, украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. На месте погибли шесть человек.
В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили, что нападение произошло около 7:00 на автодороге Грайворон
— Березовка — Белгород
. По предварительной информации, дети ехали в легковушке. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
На совещании правительства Гладков рассказал, что всего украинские военные четыре раза подряд наносили удары по машинам с мирными жителями, а затем по автомобилям оперативных служб, которые приехали для оказания помощи. При повторной атаке пострадал мужчина, он получил осколочное ранение ноги.
В Следственном комитете сообщили о начале расследования.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин
, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.