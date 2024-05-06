Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 06.05.2024 (обновлено: 12:32 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/ataka-1944074907.html
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи - РИА Новости, 06.05.2024
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи
Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:47
2024-05-06T12:32
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944059913_0:155:960:695_1920x0_80_0_0_ee5bee188c4f31f5b51b1a0e3ae5e207.jpg
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"."Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — рассказали в агрохолдинге.Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних, 30 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. На месте погибли шесть человек.В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили, что нападение произошло около 7:00 на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. По предварительной информации, дети ехали в легковушке. Два человека находятся в тяжелом состоянии.На совещании правительства Гладков рассказал, что всего украинские военные четыре раза подряд наносили удары по машинам с мирными жителями, а затем по автомобилям оперативных служб, которые приехали для оказания помощи. При повторной атаке пострадал мужчина, он получил осколочное ранение ноги.В Следственном комитете сообщили о начале расследования.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
https://ria.ru/20240505/shebekino-1943995766.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944059913_0:159:960:879_1920x0_80_0_0_988aef64330b67699e133d75f75ebf06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при атаке дронов ВСУ под Белгородом достигло семи

Число погибших при атаке дронов ВСУ по машинам под Белгородом достигло семи

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramАтака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 года
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Атака украинских дронов по автобусам в Белгородской области. 6 мая 2024 года
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Число погибших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области возросло до семи, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"Имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. Пятнадцать работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", — рассказали в агрохолдинге.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
При обстреле Брянской области ВСУ повредили административное здание
4 мая, 22:40
Всего, по данным помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, ранения получили 40 человек, среди них трое несовершеннолетних, 30 пострадавших, в том числе детей, госпитализировали.
Как сообщал губернатор Вячеслав Гладков, украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу, и легковую машину. На месте погибли шесть человек.
В пресс-службе "Агро-Белогорья" уточнили, что нападение произошло около 7:00 на автодороге Грайворон — Березовка — Белгород. По предварительной информации, дети ехали в легковушке. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
На совещании правительства Гладков рассказал, что всего украинские военные четыре раза подряд наносили удары по машинам с мирными жителями, а затем по автомобилям оперативных служб, которые приехали для оказания помощи. При повторной атаке пострадал мужчина, он получил осколочное ранение ноги.
В Следственном комитете сообщили о начале расследования.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Украинские беспилотники атаковали Шебекино
5 мая, 17:05
 
БелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала