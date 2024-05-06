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Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 06.05.2024
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02:12 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/arest-1944040463.html
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 06.05.2024
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест
Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T02:12
2024-05-06T02:12
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант".Мосгорсуд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова, его адвокаты просят суд отменить решение о заключении его под стражу и перевести под домашний арест."Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения", — заявил изданию адвокат Иванова Денис Балуев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает, суд арестовал все его счета и недвижимость.
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест

Адвокаты Тимура Иванова просят суд перевести его под домашний арест

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант".
Мосгорсуд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова, его адвокаты просят суд отменить решение о заключении его под стражу и перевести под домашний арест.
"Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения", — заявил изданию адвокат Иванова Денис Балуев.
Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает, суд арестовал все его счета и недвижимость.
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