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Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест - РИА Новости, 06.05.2024
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест
Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T02:12
2024-05-06T02:12
2024-05-06T02:12
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Защита замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятках, просит перевести его из СИЗО под домашний арест, пишет "Коммерсант".Мосгорсуд 8 мая рассмотрит апелляционную жалобу на арест Иванова, его адвокаты просят суд отменить решение о заключении его под стражу и перевести под домашний арест."Домашний арест мы видим приоритетной мерой пресечения", — заявил изданию адвокат Иванова Денис Балуев.Иванову, курировавшему в Минобороны работу военно-строительного комплекса, предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, он арестован. Следствие полагает, что Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Замминистра вину не признает, суд арестовал все его счета и недвижимость.
https://ria.ru/20240427/arest-1942850047.html
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Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Защита Тимура Иванова просит перевести его под домашний арест
Адвокаты Тимура Иванова просят суд перевести его под домашний арест