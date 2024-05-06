https://ria.ru/20240506/antonov-1944220668.html
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол - РИА Новости, 06.05.2024
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол
Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:38
2024-05-06T17:38
2024-05-06T17:56
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом дипломат отреагировал на провокационные высказывания одного из лидеров Конгресса, допустившего возможность отправки американских сил на Украину."Призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к нашей стране. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю", - сказал Антонов журналистам.Он отметил, что по мере успешного продвижения российских войск на фронте риторика американских госслужащих в адрес Москвы становится "все злее и агрессивнее". Как указал Антонов, "вместе с бесшабашными головами в Европе русофобы тянут Америку к военному конфликту с Россией"."Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить свое благосостояние. Сколько раз надо еще объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?", - задался вопросом Антонов, призвав американских политиков "одуматься и прекратить провокационную трескотню в информационном пространстве".
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, конгресс сша, анатолий антонов, киев, россия
В мире, Украина, Конгресс США, Анатолий Антонов, Киев, Россия
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол
Антонов: призывы отправить войска США на Украину не изменят ситуацию на поле боя
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат отреагировал на провокационные высказывания одного из лидеров Конгресса, допустившего возможность отправки американских сил на Украину.
"Призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к нашей стране. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю", - сказал Антонов журналистам.
Он отметил, что по мере успешного продвижения российских войск на фронте риторика американских госслужащих в адрес Москвы
становится "все злее и агрессивнее". Как указал Антонов, "вместе с бесшабашными головами в Европе
русофобы тянут Америку
к военному конфликту с Россией".
"Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить свое благосостояние. Сколько раз надо еще объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?", - задался вопросом Антонов, призвав американских политиков "одуматься и прекратить провокационную трескотню в информационном пространстве".