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Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол - РИА Новости, 06.05.2024
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17:38 06.05.2024 (обновлено: 17:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/antonov-1944220668.html
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол - РИА Новости, 06.05.2024
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол
Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:38
2024-05-06T17:56
в мире
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конгресс сша
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом дипломат отреагировал на провокационные высказывания одного из лидеров Конгресса, допустившего возможность отправки американских сил на Украину."Призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к нашей стране. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю", - сказал Антонов журналистам.Он отметил, что по мере успешного продвижения российских войск на фронте риторика американских госслужащих в адрес Москвы становится "все злее и агрессивнее". Как указал Антонов, "вместе с бесшабашными головами в Европе русофобы тянут Америку к военному конфликту с Россией"."Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить свое благосостояние. Сколько раз надо еще объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?", - задался вопросом Антонов, призвав американских политиков "одуматься и прекратить провокационную трескотню в информационном пространстве".
https://ria.ru/20240504/sbu-1943854386.html
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в мире, украина, конгресс сша, анатолий антонов, киев, россия
В мире, Украина, Конгресс США, Анатолий Антонов, Киев, Россия
Призывы конгрессменов США не изменят ситуацию в зоне СВО, заявил посол

Антонов: призывы отправить войска США на Украину не изменят ситуацию на поле боя

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Звучащие в Конгрессе США призывы нарастить поставки оружия Киеву и отправить американские войска на Украину не изменят ситуацию на поле боя, заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Таким образом дипломат отреагировал на провокационные высказывания одного из лидеров Конгресса, допустившего возможность отправки американских сил на Украину.
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"Призывы увеличить поставки оружия и боеприпасов ведут лишь к усилению ненавистнической политики местной элиты по отношению к нашей стране. Решить ситуацию в свою пользу на поле боя не получится. Даже если какой-то сумасшедший решит послать свои войска на нашу землю", - сказал Антонов журналистам.
Он отметил, что по мере успешного продвижения российских войск на фронте риторика американских госслужащих в адрес Москвы становится "все злее и агрессивнее". Как указал Антонов, "вместе с бесшабашными головами в Европе русофобы тянут Америку к военному конфликту с Россией".
"Слабо верится, что такая риторика поможет американскому народу улучшить свое благосостояние. Сколько раз надо еще объяснять, что столкновение двух ядерных держав приведет к непредсказуемым последствиям?", - задался вопросом Антонов, призвав американских политиков "одуматься и прекратить провокационную трескотню в информационном пространстве".
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