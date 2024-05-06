https://ria.ru/20240506/aktivistki-1944248652.html

Во Франции активистки разрисовали картину "Происхождение мира" граффити

Во Франции активистки разрисовали картину "Происхождение мира" граффити - РИА Новости, 06.05.2024

Во Франции активистки разрисовали картину "Происхождение мира" граффити

Вандалы разрисовали граффити знаменитую картину "Происхождение мира" художника Гюстава Курбе, которая выставлялась в филиале Центра Помпиду во французском... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:16

2024-05-06T20:16

2024-05-06T20:16

мец

франция

в мире

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вандалы разрисовали граффити знаменитую картину "Происхождение мира" художника Гюстава Курбе, которая выставлялась в филиале Центра Помпиду во французском городе Мец, сообщает местное издание Republicain Lorrain. Скандальное полотно, изображающее нижнюю часть тела женщины, так что на переднем плане оказываются ее гениталии, выставлялось в Меце в рамках выставки "Лакан: художник и психоанализ". После инцидента все посетители были эвакуированы, а музей закрыт. Источники в музее сообщили, что акт вандализма совершили две девушки, предположительно, активистки движения MeToo. Они были задержаны сотрудниками службы безопасности. В регистратуре музея сообщили, что закрытая галерея откроется только в среду, 8 мая. Агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-службу музея сообщает, что картина была защищена стеклом. В последние годы произведения искусства неоднократно становились "жертвами" акций протестов различных активистов, которые приклеивали себя к картинам, обливали их супом и бросали в них торты. Картину "Происхождение мира" передали в Мец (департамент Мозель) из парижского музея Орсе. Она была создана по заказу турецкого дипломата Халил-Бея, который более 150 лет назад заказал художнику провокационное полотно для пополнения своей коллекции эротической живописи. В результате банкротства Халил-Бей распродал свое собрание. Во второй половине ХХ веке картина оказалась у известного психоаналитика Жана Лакана. После его смерти произведение передали музею Орсе.

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

https://ria.ru/20240428/frantsiya-1942936486.html

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мец, франция, в мире, происшествия