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Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы - РИА Новости, 06.05.2024
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:03
2024-05-06T22:03
2024-05-06T22:03
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс. "Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху в понедельник после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города", - говорится в публикации агентства. По данным агентства, удары были практически непрерывными в течение последних 30 минут. В понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.
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в мире, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы
АФП: Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа