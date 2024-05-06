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Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы - РИА Новости, 06.05.2024

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге Газы

Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

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рафах (провинция)

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху на юге сектора Газа, передает агентство Франс Пресс. "Израиль нанес интенсивные авиаудары по Рафаху в понедельник после того, как повторил призыв к населению эвакуироваться из восточной части города", - говорится в публикации агентства. По данным агентства, удары были практически непрерывными в течение последних 30 минут. В понедельник израильская армия начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

рафах (провинция)

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в мире, рафах (провинция), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году