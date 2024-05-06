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Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников

Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников - РИА Новости, 06.05.2024

Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников

Натиск Красной армии в начале 1945 года спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T05:32

2024-05-06T05:32

2024-05-06T08:14

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государственный департамент сша

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Натиск Красной армии в начале 1945 года спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма — это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Копия документа опубликована управлением ФСБ России по Ивановской области.Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой "Смерш" и доставлен в Москву."Грандиозное наступление"После того, как в апреле 1948 года газета "Правда" обнародовала заявление Совинформбюро "Фальсификаторы истории" в ответ на сборник документов Госдепартамента США, Гюнше подготовил заявление советскому правительству, в котором, в частности, назвал причиной срыва наступления немецких войск в Арденнах против американо-британских союзников в 1944 году.Бывший адъютант Гитлера отметил, что "окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат".Речь шла о Висло-Одерской операции, которая началась 12 января 1945 года — на восемь дней раньше намеченного срока. Это было сделано по просьбе британского премьера Уинстона Черчилля.В результате Германия, по словам Гюнше, была вынуждена прекратить наступление на Западе и начать переброску войск на Восточный фронт."Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию", — писал он."Чтобы скорее передрались"Гюнше в своем заявлении также отмечал, что Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американскими союзниками и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза.Бывший адъютант, в частности, рассказал о совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге, на котором обсуждался возможный раскол.По мнению Гитлера, задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались" - тогда Германии представится "блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм".Кроме того, Гюнше сообщал о сепаратных переговорах, которые нацисты вели в Стокгольме с британцами и американцами.Сами англосаксы, как указывают историки, со своей стороны намеревались использовать немецкие силы в борьбе против СССР. Весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля разработали плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши.Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.

https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html

https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html

https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, германия, ссср, россия, адольф гитлер, уинстон черчилль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственный департамент сша