https://ria.ru/20240506/adyutant-1944046672.html
Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников
Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников - РИА Новости, 06.05.2024
Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников
Натиск Красной армии в начале 1945 года спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:32
2024-05-06T05:32
2024-05-06T08:14
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Натиск Красной армии в начале 1945 года спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма — это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Копия документа опубликована управлением ФСБ России по Ивановской области.Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой "Смерш" и доставлен в Москву."Грандиозное наступление"После того, как в апреле 1948 года газета "Правда" обнародовала заявление Совинформбюро "Фальсификаторы истории" в ответ на сборник документов Госдепартамента США, Гюнше подготовил заявление советскому правительству, в котором, в частности, назвал причиной срыва наступления немецких войск в Арденнах против американо-британских союзников в 1944 году.Бывший адъютант Гитлера отметил, что "окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат".Речь шла о Висло-Одерской операции, которая началась 12 января 1945 года — на восемь дней раньше намеченного срока. Это было сделано по просьбе британского премьера Уинстона Черчилля.В результате Германия, по словам Гюнше, была вынуждена прекратить наступление на Западе и начать переброску войск на Восточный фронт."Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию", — писал он."Чтобы скорее передрались"Гюнше в своем заявлении также отмечал, что Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американскими союзниками и СССР, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза.Бывший адъютант, в частности, рассказал о совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге, на котором обсуждался возможный раскол.По мнению Гитлера, задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались" - тогда Германии представится "блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм".Кроме того, Гюнше сообщал о сепаратных переговорах, которые нацисты вели в Стокгольме с британцами и американцами.Сами англосаксы, как указывают историки, со своей стороны намеревались использовать немецкие силы в борьбе против СССР. Весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля разработали плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши.Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.
https://ria.ru/20231220/shifrovka-1916837226.html
https://ria.ru/20231006/arkhivy-1900846113.html
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в мире, германия, ссср, россия, адольф гитлер, уинстон черчилль, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственный департамент сша
В мире, Германия, СССР, Россия, Адольф Гитлер, Уинстон Черчилль, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Государственный департамент США
Рассекречены признания адъютанта Гитлера о роли СССР в спасении союзников
ФСБ: адъютант Гитлера заявлял, что Гитлер хотел вместе с США воевать с СССР
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Натиск Красной армии в начале 1945 года спас англо-американские войска от немецкого наступления и позволил без особого труда вторгнуться в Германию, что способствовало окончательному разгрому нацизма — это после войны признавал бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше в заявлении советскому правительству. Копия документа опубликована управлением ФСБ России по Ивановской области.
Гюнше в числе других приближенных Гитлера был арестован в мае 1945 года советской военной контрразведкой "Смерш" и доставлен в Москву
.
"Грандиозное наступление"
После того, как в апреле 1948 года газета "Правда" обнародовала заявление Совинформбюро "Фальсификаторы истории" в ответ на сборник документов Госдепартамента США
, Гюнше подготовил заявление советскому правительству, в котором, в частности, назвал причиной срыва наступления немецких войск в Арденнах против американо-британских союзников в 1944 году.
Бывший адъютант Гитлера отметил, что "окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря
до Карпат".
Речь шла о Висло-Одерской операции, которая началась 12 января 1945 года — на восемь дней раньше намеченного срока. Это было сделано по просьбе британского премьера Уинстона Черчилля
.
В результате Германия, по словам Гюнше, была вынуждена прекратить наступление на Западе и начать переброску войск на Восточный фронт.
«
"Натиск русских с Востока явился причиной прекращения немецкого наступления на Западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию", — писал он.
"Чтобы скорее передрались"
Гюнше в своем заявлении также отмечал, что Гитлер в 1944 году ждал раскола между англо-американскими союзниками и СССР
, чтобы договориться с Вашингтоном и Лондоном и вместе воевать против Советского Союза.
Бывший адъютант, в частности, рассказал о совещании, которое Гитлер провел в конце августа 1944 года в ставке в Растенбурге, на котором обсуждался возможный раскол.
По мнению Гитлера, задача Третьего рейха на тот момент заключалась в том, чтобы "всеми средствами выиграть время и всемерно способствовать тому, чтобы наши противники скорее передрались" - тогда Германии представится "блестящая возможность договориться с англо-американцами, чтобы вместе с ними уничтожить большевизм".
Кроме того, Гюнше сообщал о сепаратных переговорах, которые нацисты вели в Стокгольме с британцами и американцами.
Сами англосаксы, как указывают историки, со своей стороны намеревались использовать немецкие силы в борьбе против СССР. Весной 1945 года, еще до окончательного разгрома гитлеровцев, британские военные по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля разработали плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара почти полусотней английских и американских дивизий по позициям советских войск в северо-восточной Европе
и вытеснение Красной армии из Польши
.
Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне
и в южной Дании
. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.