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Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
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15:06 06.05.2024 (обновлено: 15:15 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/a-321-1944160217.html
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево
Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:06
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шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина инцидента - сработка датчика разгерметизации кабины пилотов", - сказал собеседник агентства.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, nordwind airlines
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Nordwind Airlines
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево

Самолет A-321 возвращается из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТерминал F Международного аэропорта Шереметьево
Терминал F Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Терминал F Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительная причина инцидента - сработка датчика разгерметизации кабины пилотов", - сказал собеседник агентства.
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