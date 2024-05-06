https://ria.ru/20240506/a-321-1944160217.html
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево - РИА Новости, 06.05.2024
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево
Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:06
2024-05-06T15:06
2024-05-06T15:15
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самолет Airbus A321 сообщением Москва-Оренбург возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина инцидента - сработка датчика разгерметизации кабины пилотов", - сказал собеседник агентства.
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шереметьево (аэропорт), происшествия, nordwind airlines
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Nordwind Airlines
Экстренные службы назвали причину возвращения A-321 в Шереметьево
Самолет A-321 возвращается из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины