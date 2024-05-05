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"Россия дала понять": разведчик рассказал, чем закончится спецоперация
"Россия дала понять": разведчик рассказал, чем закончится спецоперация - РИА Новости, 05.05.2024
"Россия дала понять": разведчик рассказал, чем закончится спецоперация
По завершении спецоперации на Украине режим Владимира Зеленского прекратит свое существование, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:08
2024-05-05T16:08
2024-05-05T16:17
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МОСКВА, 5 мая — РИА новости. По завершении спецоперации на Украине режим Владимира Зеленского прекратит свое существование, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия ясно дала понять, что режима Зеленского не будет, когда она доведет дело до конца", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что мирная конференция по Украине в Швейцарии, которая пройдет в июне, лишена смысла без участия России, поскольку только Москва решает, когда завершится конфликт. По мнению эксперта, Украину ожидает печальная судьба по вине Запада.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что для завершения конфликта должны быть достигнуты цели спецоперации, одна из них — денацификация, предусматривающая запрет на Украине "всяческих неонацистских движений".
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В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США
"Россия дала понять": разведчик рассказал, чем закончится спецоперация
Экс-разведчик Риттер: по окончании СВО режим Зеленского перестанет существовать