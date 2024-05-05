https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989637.html
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге - РИА Новости, 05.05.2024
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге
Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:08
2024-05-05T16:08
2024-05-05T16:08
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом"."Значит, он снова принимает наркотики?" — задался вопросом Muhammad Asim."Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте", — считает пользователь Conspiracy News."Он был в лучшем случае посредственным комиком. Ему не обязательно это доказывать снова и снова", — сыронизировал Vladimir Kostic."Нет, он определенно сидит на галлюциногенах", — предположил Protim."Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о "воле Божьей", я быстро ухожу", — написал Andy Dyer.Ранее глава МИД России Мария Захарова объяснила "передозом" высказывания Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога. По ее словам, изречения президента Украины — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом".
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"Значит, он снова принимает наркотики?" — задался вопросом Muhammad Asim.
"Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте", — считает пользователь Conspiracy News.
"Он был в лучшем случае посредственным комиком. Ему не обязательно это доказывать снова и снова", — сыронизировал Vladimir Kostic.
"Нет, он определенно сидит на галлюциногенах", — предположил Protim.
"Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о "воле Божьей", я быстро ухожу", — написал Andy Dyer.
Ранее глава МИД России Мария Захарова
объяснила "передозом" высказывания Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога. По ее словам, изречения президента Украины — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки
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