https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989637.html

"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге

"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге - РИА Новости, 05.05.2024

"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге

Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:08

2024-05-05T16:08

2024-05-05T16:08

в мире

украина

россия

владимир зеленский

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом"."Значит, он снова принимает наркотики?" — задался вопросом Muhammad Asim."Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте", — считает пользователь Conspiracy News."Он был в лучшем случае посредственным комиком. Ему не обязательно это доказывать снова и снова", — сыронизировал Vladimir Kostic."Нет, он определенно сидит на галлюциногенах", — предположил Protim."Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о "воле Божьей", я быстро ухожу", — написал Andy Dyer.Ранее глава МИД России Мария Захарова объяснила "передозом" высказывания Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога. По ее словам, изречения президента Украины — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки.

https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html

https://ria.ru/20240505/panika-1943928582.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова