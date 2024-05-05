Рейтинг@Mail.ru
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге - РИА Новости, 05.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943989637.html
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге - РИА Новости, 05.05.2024
"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге
Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:08
2024-05-05T16:08
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_740:290:2518:1290_1920x0_80_0_0_9075743271f821bd4f9f5dff615d5adc.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом"."Значит, он снова принимает наркотики?" — задался вопросом Muhammad Asim."Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте", — считает пользователь Conspiracy News."Он был в лучшем случае посредственным комиком. Ему не обязательно это доказывать снова и снова", — сыронизировал Vladimir Kostic."Нет, он определенно сидит на галлюциногенах", — предположил Protim."Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о "воле Божьей", я быстро ухожу", — написал Andy Dyer.Ранее глава МИД России Мария Захарова объяснила "передозом" высказывания Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога. По ее словам, изречения президента Украины — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
https://ria.ru/20240505/panika-1943928582.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926637_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_288b5a40d1707dc9d7bbf1e1e5b26976.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова

"Явно что-то принял". В Сети высмеяли странное заявление Зеленского о Боге

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который во время пасхального видеообращения заявил, что "у Бога на плече шеврон с украинским флагом".
«
"Значит, он снова принимает наркотики?" — задался вопросом Muhammad Asim.
"Если бы Бог поддерживал Зеленского, тогда Украина побеждала бы в конфликте", — считает пользователь Conspiracy News.
"Он был в лучшем случае посредственным комиком. Ему не обязательно это доказывать снова и снова", — сыронизировал Vladimir Kostic.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Зеленский срочно собрал всех. На Западе раскрыли, что случилось в зоне СВО
4 мая, 19:42
"Нет, он определенно сидит на галлюциногенах", — предположил Protim.
"Когда чувак, который держит пушку, начинает говорить о "воле Божьей", я быстро ухожу", — написал Andy Dyer.
Ранее глава МИД России Мария Захарова объяснила "передозом" высказывания Зеленского про шеврон Украины на плече у Бога. По ее словам, изречения президента Украины — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"Население бузит": в Раде заявили о панике в офисе Зеленского
Вчера, 06:10
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала