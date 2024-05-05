https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943958870.html

"У него на плече шеврон". Зеленский сделал странное заявление о Боге

"У него на плече шеврон". Зеленский сделал странное заявление о Боге - РИА Новости, 05.05.2024

"У него на плече шеврон". Зеленский сделал странное заявление о Боге

Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, заявил Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к своим гражданам, чьи слова приводит "Интерфакс-Украина". РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T11:50

2024-05-05T11:50

2024-05-05T11:50

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бог носит на плече шеврон с украинским флагом, заявил Владимир Зеленский в пасхальном видеообращении к своим гражданам, чьи слова приводит "Интерфакс-Украина"."И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть", — утверждает он.Зеленский также назвал Россию "старым соседом", который навеки отделился от Украины.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240505/independent-1943956695.html

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украина, россия, владимир зеленский, в мире, политика