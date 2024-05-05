https://ria.ru/20240505/yug-1943965706.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг" - РИА Новости, 05.05.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг"

Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:13

2024-05-05T13:13

2024-05-05T13:18

специальная военная операция на украине

киев

россия

клещеевка

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240505/priznanie-1943955737.html

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клещеевка

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Варвара Скокшина

киев, россия, клещеевка, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", безопасность