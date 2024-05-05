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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг" - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:13 05.05.2024 (обновлено: 13:18 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/yug-1943965706.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг" - РИА Новости, 05.05.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг"
Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:13
2024-05-05T13:18
специальная военная операция на украине
киев
россия
клещеевка
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства. "Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240505/priznanie-1943955737.html
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киев, россия, клещеевка, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира", Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в результате действий группировки "Юг"

Минобороны: Киев потерял до 290 солдат в результате действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" нанесли поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, Киев потерял до 290 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных, 5-й, 92-й штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Орехово-Василевка, Григоровка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, три 122 мм гаубицы Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также 100 мм противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", - добавили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияКлещеевкаВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"Безопасность
 
 
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