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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 06.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T22:37

2024-05-05T22:37

2024-05-06T00:36

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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