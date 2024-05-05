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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 05.05.2024 (обновлено: 00:36 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/vzryvy-1944027962.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 06.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T22:37
2024-05-06T00:36
специальная военная операция на украине
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запорожье
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, киев, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

"Страна.ua": в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна".
«
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевЗапорожье
 
 
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