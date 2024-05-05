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В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма - РИА Новости, 05.05.2024
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15:33 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/vystavka-1943985783.html
В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма
В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма - РИА Новости, 05.05.2024
В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T15:33
2024-05-05T15:33
в мире
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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена операции по освобождению левобережной Украины в 1943 году, передает корреспондент РИА Новости. На выставке также представлены документальные материалы о плане Донбасской операции августа 1943 года, освобождения Харькова, Мелитополя, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Днепропетровска, Днепродзержинска и Киева от немецко-фашистких захватчиков. Особый интерес представили архивные документы Тегеранской конференции 1943 года и процесса Нюрнбергского трибунала. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад РФ в победу, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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в мире, россия, харьков, мелитополь, владимир путин, анкара (провинция)
В мире, Россия, Харьков, Мелитополь, Владимир Путин, Анкара (провинция)
В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма

В Русском доме в Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма

© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена операции по освобождению левобережной Украины в 1943 году, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке также представлены документальные материалы о плане Донбасской операции августа 1943 года, освобождения Харькова, Мелитополя, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Днепропетровска, Днепродзержинска и Киева от немецко-фашистких захватчиков.
© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
1 из 3
© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
2 из 3
© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
3 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
1 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
2 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
© РИА Новости
3 из 3
Особый интерес представили архивные документы Тегеранской конференции 1943 года и процесса Нюрнбергского трибунала.
Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад РФ в победу, заявил ранее президент России Владимир Путин.
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