В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма
В Русском доме в Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма
© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена операции по освобождению левобережной Украины в 1943 году, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке также представлены документальные материалы о плане Донбасской операции августа 1943 года, освобождения Харькова, Мелитополя, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Днепропетровска, Днепродзержинска и Киева от немецко-фашистких захватчиков.
© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
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© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
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© РИА НовостиВыставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
3 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
1 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
2 из 3
Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре
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