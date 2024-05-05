https://ria.ru/20240505/vystavka-1943985783.html

В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма

В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма - РИА Новости, 05.05.2024

В Анкаре открылась выставка о преступлениях нацизма

Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T15:33

2024-05-05T15:33

2024-05-05T15:33

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россия

харьков

мелитополь

владимир путин

анкара (провинция)

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АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Выставка о преступлениях нацизма и освободительной миссии Красной армии в Европе открылась в воскресенье в Русском доме в Анкаре, часть выставки посвящена операции по освобождению левобережной Украины в 1943 году, передает корреспондент РИА Новости. На выставке также представлены документальные материалы о плане Донбасской операции августа 1943 года, освобождения Харькова, Мелитополя, Чернигова, Запорожья, Полтавы, Кременчуга, Днепропетровска, Днепродзержинска и Киева от немецко-фашистких захватчиков. Особый интерес представили архивные документы Тегеранской конференции 1943 года и процесса Нюрнбергского трибунала. Оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей, поэтому необходимо твердо, последовательно отстаивать правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам пересмотреть вклад РФ в победу, заявил ранее президент России Владимир Путин.

https://ria.ru/20231106/dokumenty-1907650976.html

россия

харьков

мелитополь

анкара (провинция)

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в мире, россия, харьков, мелитополь, владимир путин, анкара (провинция)