https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html

Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине

Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине - РИА Новости, 06.05.2024

Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине

Папа Римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии только если туда будет приглашена и Россия, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-05T23:29

2024-05-05T23:29

2024-05-06T00:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

швейцария

франциск (хорхе марио бергольо)

сергей гармонин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355672_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_dd51e9a72d78699fe433a7a4a63478b6.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии только если туда будет приглашена и Россия, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее пригласила главу Католической церкви принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном."Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия", - сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на личное общение с понтификом.Ранее он передал РИА Новости, что папа осуждает поставки оружия Киеву.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Глава российского МИД Сергей Лавров накануне заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.

https://ria.ru/20240422/frantsisk-1941550519.html

https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html

россия

украина

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, швейцария, франциск (хорхе марио бергольо), сергей гармонин, дмитрий песков, папа римский