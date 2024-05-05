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Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 05.05.2024 (обновлено: 00:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240505/vss-1944031348.html
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине
Папа Римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии только если туда будет приглашена и Россия, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-05T23:29
2024-05-06T00:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
швейцария
франциск (хорхе марио бергольо)
сергей гармонин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии только если туда будет приглашена и Россия, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее пригласила главу Католической церкви принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном.&quot;Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия&quot;, - сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на личное общение с понтификом.Ранее он передал РИА Новости, что папа осуждает поставки оружия Киеву.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Глава российского МИД Сергей Лавров накануне заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
https://ria.ru/20240422/frantsisk-1941550519.html
https://ria.ru/20240505/shveytsariya-1943993991.html
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в мире, россия, украина, швейцария, франциск (хорхе марио бергольо), сергей гармонин, дмитрий песков, папа римский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Швейцария, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Сергей Гармонин, Дмитрий Песков, Папа Римский
Папа Римский рассказал, при каком условии поедет на конференцию по Украине

Папа Римский приедет на конференцию по Украине только при приглашении России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск готов поехать на конференцию по Украине в Швейцарии только если туда будет приглашена и Россия, сообщил РИА Новости поддерживающий с ним связь председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.
Президент Швейцарии Виола Амхерд ранее пригласила главу Католической церкви принять участие в июньской мирной конференции по Украине под Люцерном.
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«

"Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия", - сказал Севастьянов РИА Новости, сославшись на личное общение с понтификом.

Ранее он передал РИА Новости, что папа осуждает поставки оружия Киеву.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств.
Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Глава российского МИД Сергей Лавров накануне заявил в интервью боснийскому телеканалу АТВ, что некоторые страны, которые планируют принять участие во встрече по Украине в Швейцарии, планируют сделать это лишь для того, чтобы объяснить бессмысленность проведения такого мероприятия без участия России и на основе ультиматумов.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаШвейцарияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Сергей ГармонинДмитрий ПесковПапа Римский
 
 
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