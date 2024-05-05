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Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет - РИА Новости, 05.05.2024
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10:14 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/veterany-1943947944.html
Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет
Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет - РИА Новости, 05.05.2024
Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет
Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты, рассказали журналистам в пресс-службе Минтранса. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T10:14
2024-05-05T10:14
россия
аэрофлот
s7 airlines
smartavia
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты, рассказали журналистам в пресс-службе Минтранса. "Авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах. Железные дороги обеспечивают бесплатные билеты и сервисные услуги", - рассказали в ведомстве. В Минтрансе уточнили, что бесплатные перелеты доступны на действующей сети внутрироссийских маршрутов. В 2024 году льготные билеты для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и сопровождающих предоставляют авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), Red Wings, Smartavia, "РусЛайн", "Уральские авиалинии", NordStar, "Ямал", "ЮТэйр", "Алроса", "Азимут", "Северный Ветер", "Икар", "ИрАэро", "Ангара", "Камчатское авиационное предприятие", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", "АэроГео", "Норильск-Авиа", "ЮВТ Аэро", "Ижавиа", "Якутия", "Полярные авиалинии", "ЧукотАВИА", "Сибирская легкая авиация", "Поляр-Авиа", "Вологодское авиационное предприятие". Бесплатные авиабилеты могут оформить участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, граждане России, которые родились в период с 1941 по 1945 год, пассажиры, имеющие инвалидность 1, 2, 3 группы (полученную в ходе Великой Отечественной войны) и лица, приравненные к ним. "Например, оформить бесплатные билеты на рейс авиакомпании "Аэрофлот" для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая. Совершить полет нужно с 3 по 12 мая", - рассказали в министерстве. РЖД предоставляют возможность оформить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Также бесплатно может совершить поездку один сопровождающий. Количество поездок не ограничено. Путешествие можно совершить в любой день года.
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россия, аэрофлот, s7 airlines, smartavia, великая отечественная война (1941-1945), день победы, общество
Россия, Аэрофлот, S7 Airlines, Smartavia, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, Общество
Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет

Минтранс: ветераны ВОВ смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупе поезда
Купе поезда - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты, рассказали журналистам в пресс-службе Минтранса.
"Авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах. Железные дороги обеспечивают бесплатные билеты и сервисные услуги", - рассказали в ведомстве.
В Минтрансе уточнили, что бесплатные перелеты доступны на действующей сети внутрироссийских маршрутов. В 2024 году льготные билеты для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и сопровождающих предоставляют авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), Red Wings, Smartavia, "РусЛайн", "Уральские авиалинии", NordStar, "Ямал", "ЮТэйр", "Алроса", "Азимут", "Северный Ветер", "Икар", "ИрАэро", "Ангара", "Камчатское авиационное предприятие", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", "АэроГео", "Норильск-Авиа", "ЮВТ Аэро", "Ижавиа", "Якутия", "Полярные авиалинии", "ЧукотАВИА", "Сибирская легкая авиация", "Поляр-Авиа", "Вологодское авиационное предприятие".
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Бесплатные авиабилеты могут оформить участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, граждане России, которые родились в период с 1941 по 1945 год, пассажиры, имеющие инвалидность 1, 2, 3 группы (полученную в ходе Великой Отечественной войны) и лица, приравненные к ним.
"Например, оформить бесплатные билеты на рейс авиакомпании "Аэрофлот" для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая. Совершить полет нужно с 3 по 12 мая", - рассказали в министерстве.
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