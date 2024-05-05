Ветераны ВОВ смогут получить бесплатные билеты на поезд и самолет
Минтранс: ветераны ВОВ смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты
Купе поезда. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны смогут получить бесплатные железнодорожные и авиабилеты, рассказали журналистам в пресс-службе Минтранса.
"Авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные полеты и премиальное обслуживание в аэропортах. Железные дороги обеспечивают бесплатные билеты и сервисные услуги", - рассказали в ведомстве.
В Минтрансе уточнили, что бесплатные перелеты доступны на действующей сети внутрироссийских маршрутов. В 2024 году льготные билеты для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и сопровождающих предоставляют авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь" (S7), Red Wings, Smartavia, "РусЛайн", "Уральские авиалинии", NordStar, "Ямал", "ЮТэйр", "Алроса", "Азимут", "Северный Ветер", "Икар", "ИрАэро", "Ангара", "Камчатское авиационное предприятие", "Комиавиатранс", "КрасАвиа", "АэроГео", "Норильск-Авиа", "ЮВТ Аэро", "Ижавиа", "Якутия", "Полярные авиалинии", "ЧукотАВИА", "Сибирская легкая авиация", "Поляр-Авиа", "Вологодское авиационное предприятие".
Бесплатные авиабилеты могут оформить участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, граждане России, которые родились в период с 1941 по 1945 год, пассажиры, имеющие инвалидность 1, 2, 3 группы (полученную в ходе Великой Отечественной войны) и лица, приравненные к ним.
"Например, оформить бесплатные билеты на рейс авиакомпании "Аэрофлот" для ветерана и сопровождающего можно до 12 мая. Совершить полет нужно с 3 по 12 мая", - рассказали в министерстве.
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