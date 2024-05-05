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"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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22:41 05.05.2024 (обновлено: 22:53 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ukraina-1944028134.html
"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 05.05.2024
"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине
Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T22:41
2024-05-05T22:53
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl."Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию (внутри страны. — Прим. ред.). Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. &lt;…&gt; Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" — возмутился американский генерал.Ходжес предупредил, что, если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, существует большой риск потери западной помощи Киевом.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В 2024 году условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и прибегают к противоправным действиям: избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1944020489.html
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в мире, украина, киев, бен ходжес, европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Бен Ходжес, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине

Генерал Ходжес: НАТО откажется поставлять оружие, если украинцы не будут воевать

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Бен Ходжес
Генерал-лейтенант Бен Ходжес - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
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Генерал-лейтенант Бен Ходжес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.
"Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию (внутри страны. — Прим. ред.). Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. <…> Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" — возмутился американский генерал.
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Ходжес предупредил, что, если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, существует большой риск потери западной помощи Киевом.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В 2024 году условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и прибегают к противоправным действиям: избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.
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