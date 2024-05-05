https://ria.ru/20240505/ukraina-1944028134.html

"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине

"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине - РИА Новости, 05.05.2024

"Если это выяснится". Генерал НАТО сделал дерзкое заявление об Украине

Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T22:41

2024-05-05T22:41

2024-05-05T22:53

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нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Страны НАТО откажутся поставлять оружие в дальнейшем, если Киев не мобилизует достаточное количество людей, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl."Украина тоже несет ответственность за то, чтобы исправить ситуацию (внутри страны. — Прим. ред.). Просто невероятно, что они до сих пор не поменяли кадровую систему, чтобы создать армию необходимых размеров. <…> Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25. Я имею в виду, возраст призыва в большинстве стран Европы, как и в США, начинается с 18 или 19 лет!" — возмутился американский генерал.Ходжес предупредил, что, если выяснится, что большая часть украинского общества не хочет служить в армии, существует большой риск потери западной помощи Киевом.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В 2024 году условия набора в ВСУ ужесточили, приняв новый законопроект. В нем прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Набор в украинскую армию зачастую происходит насильственно. Сотрудники военкоматов применяют физическую силу и прибегают к противоправным действиям: избивают людей или похищают их, чтобы выполнить мобилизационный план.

https://ria.ru/20240505/ukraina-1944020489.html

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1944011624.html

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в мире, украина, киев, бен ходжес, европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины