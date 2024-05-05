https://ria.ru/20240505/ukraina-1944020489.html

Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины

Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины - РИА Новости, 05.05.2024

Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины

На западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ, заявил бывший швейцарский разведчик, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T21:02

2024-05-05T21:02

2024-05-05T21:02

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ, заявил бывший швейцарский разведчик, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera."Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ", — заявил эксперт.По словам бывшего швейцарского разведчика, повстанцы проводят диверсионные операции внутри, в тылу страны.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским войскам Херсоне, чтобы в последующем присоединиться к бою за освобождение правобережной части региона. По его словам, херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной ВСУ правобережной части.

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1944011624.html

https://ria.ru/20240505/vtorzhenie-1944001778.html

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херсонская область

херсон

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