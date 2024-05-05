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Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины - РИА Новости, 05.05.2024
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21:02 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ukraina-1944020489.html
Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины
Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины - РИА Новости, 05.05.2024
Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины
На западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ, заявил бывший швейцарский разведчик, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T21:02
2024-05-05T21:02
в мире
украина
херсонская область
херсон
жак бо
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ, заявил бывший швейцарский разведчик, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera."Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ", — заявил эксперт.По словам бывшего швейцарского разведчика, повстанцы проводят диверсионные операции внутри, в тылу страны.Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским войскам Херсоне, чтобы в последующем присоединиться к бою за освобождение правобережной части региона. По его словам, херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной ВСУ правобережной части.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1944011624.html
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украина
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в мире, украина, херсонская область , херсон, жак бо, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Херсонская область , Херсон, Жак Бо, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Они активны. Швейцарский разведчик раскрыл, что началось на западе Украины

Швейцарский экс-разведчик: на западе Украины началось движение сопротивления ВСУ

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкВид на Львов
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. На западе Украины активизировалось движение сопротивления ВСУ, заявил бывший швейцарский разведчик, полковник Жак Бо в интервью YouTube-каналу Politwera.
"Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ", — заявил эксперт.
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По словам бывшего швейцарского разведчика, повстанцы проводят диверсионные операции внутри, в тылу страны.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны накапливают оружие в подконтрольном украинским войскам Херсоне, чтобы в последующем присоединиться к бою за освобождение правобережной части региона. По его словам, херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной ВСУ правобережной части.
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В миреУкраинаХерсонская областьХерсонЖак БоВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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