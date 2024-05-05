https://ria.ru/20240505/ukraina-1943990978.html

Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши

Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши - РИА Новости, 05.05.2024

Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши

Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:19

2024-05-05T16:19

2024-05-05T16:19

в мире

украина

румыния

польша

герман галущенко

укрэнерго

дтэк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927858057_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_5be5704f33b04bd74c1a1327293447f4.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", - говорится в сообщении. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

украина

румыния

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, румыния, польша, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины