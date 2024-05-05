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Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши - РИА Новости, 05.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:19 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943990978.html
Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши
Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши - РИА Новости, 05.05.2024
Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши
Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:19
2024-05-05T16:19
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", - говорится в сообщении. Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html
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в мире, украина, румыния, польша, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Румыния, Польша, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши

Минэнерго Украины запрашивало помощь из Румынии и Польши в часы вечернего пика

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украина была вынуждена запрашивать аварийную помощь из энергосистем Румынии и Польши в часы вечернего пика, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"Потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. В часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялось аварийное снабжение электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши", - говорится в сообщении.
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Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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