https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html

"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины

"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины - РИА Новости, 05.05.2024

"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины

Российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам по его производству на западных территориях Украины, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:10

2024-05-05T16:10

2024-05-05T16:11

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872069570_0:136:2000:1261_1920x0_80_0_0_f2091b70605bd7e9104610057c022a1a.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам по его производству на западных территориях Украины, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут продолжать наносить удары по базам, складам, и заводам на западе (Украины – Прим. Ред.), которые используются для производства вооружений или хранения западного оборудования. Россия будет продолжать искать их до тех пор, пока они не будут уничтожены", — указал эксперт.Джонсон также предположил, что российские военные довольно скоро смогут полностью зачистить Луганскую и Донецкую области от украинских подразделений, а затем перейти в наступление на крупные города, подконтрольные ВСУ.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943958870.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика