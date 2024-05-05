https://ria.ru/20240505/ukraina-1943989970.html
"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины
"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины - РИА Новости, 05.05.2024
"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины
Российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам по его производству на западных территориях Украины, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:10
2024-05-05T16:10
2024-05-05T16:11
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские военные нанесут удары по складам с оружием и заводам по его производству на западных территориях Украины, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они будут продолжать наносить удары по базам, складам, и заводам на западе (Украины – Прим. Ред.), которые используются для производства вооружений или хранения западного оборудования. Россия будет продолжать искать их до тех пор, пока они не будут уничтожены", — указал эксперт.Джонсон также предположил, что российские военные довольно скоро смогут полностью зачистить Луганскую и Донецкую области от украинских подразделений, а затем перейти в наступление на крупные города, подконтрольные ВСУ.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Бойцы группировки войск "Центр" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах Архангельского и Новгородского в ДНР.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240505/frantsiya-1943970990.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Найдут и уничтожат". В США сообщили, что произойдет на западе Украины
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС России уничтожат склады с оружием на западе Украины