https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html

"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине

"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 05.05.2024

"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине

Украина превратилась в расходный материал в руках США, который Вашингтон использует для достижения своих корыстных целей и сохранения мирового господства, пишет РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T13:25

2024-05-05T13:25

2024-05-05T13:25

в мире

украина

сша

владимир путин

такер карлсон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украина превратилась в расходный материал в руках США, который Вашингтон использует для достижения своих корыстных целей и сохранения мирового господства, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для American Thinker."Провоцируя, финансируя и затягивая вражду между двумя христианскими народами, прожившими вместе более трех столетий и связанными тесными историческими, религиозными, экономическими, культурными и семейными узами, США не только не продвигают демократию, а лишь используют украинцев в качестве пушечного мяса ради сохранения гегемонии и геополитических преимуществ", — отметил он.Лозанский подчеркнул, что Вашингтон также преследует финансовые интересы в конфликте между Россией и Украиной, развивая военно-промышленный комплекс страны. Эксперт добавил, что исход конфликта уже предрешен, а новый пакет американской помощи Киеву не сможет помочь ВСУ добиться победы в этом противостоянии.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, такер карлсон, вооруженные силы украины