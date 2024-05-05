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"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
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13:25 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943967355.html
"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине
"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 05.05.2024
"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине
Украина превратилась в расходный материал в руках США, который Вашингтон использует для достижения своих корыстных целей и сохранения мирового господства, пишет РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T13:25
2024-05-05T13:25
в мире
украина
сша
владимир путин
такер карлсон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украина превратилась в расходный материал в руках США, который Вашингтон использует для достижения своих корыстных целей и сохранения мирового господства, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для American Thinker."Провоцируя, финансируя и затягивая вражду между двумя христианскими народами, прожившими вместе более трех столетий и связанными тесными историческими, религиозными, экономическими, культурными и семейными узами, США не только не продвигают демократию, а лишь используют украинцев в качестве пушечного мяса ради сохранения гегемонии и геополитических преимуществ", — отметил он.Лозанский подчеркнул, что Вашингтон также преследует финансовые интересы в конфликте между Россией и Украиной, развивая военно-промышленный комплекс страны. Эксперт добавил, что исход конфликта уже предрешен, а новый пакет американской помощи Киеву не сможет помочь ВСУ добиться победы в этом противостоянии.В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240505/tsel-1943961082.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, такер карлсон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины
"Их используют": стало известно о зловещем плане США по Украине

AT: США используют Украину как расходный материал ради сохранения гегемонии

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украина превратилась в расходный материал в руках США, который Вашингтон использует для достижения своих корыстных целей и сохранения мирового господства, пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в статье для American Thinker.
"Провоцируя, финансируя и затягивая вражду между двумя христианскими народами, прожившими вместе более трех столетий и связанными тесными историческими, религиозными, экономическими, культурными и семейными узами, США не только не продвигают демократию, а лишь используют украинцев в качестве пушечного мяса ради сохранения гегемонии и геополитических преимуществ", — отметил он.
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Лозанский подчеркнул, что Вашингтон также преследует финансовые интересы в конфликте между Россией и Украиной, развивая военно-промышленный комплекс страны. Эксперт добавил, что исход конфликта уже предрешен, а новый пакет американской помощи Киеву не сможет помочь ВСУ добиться победы в этом противостоянии.
В феврале президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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