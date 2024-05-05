https://ria.ru/20240505/ukraina-1943939068.html

Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию

Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию - РИА Новости, 05.05.2024

Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию

Граждане Украины пытаются покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии, при этом они бросают... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T09:02

2024-05-05T09:02

2024-05-05T09:02

в мире

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андрей демченко

владимир зеленский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Граждане Украины пытаются покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии, при этом они бросают машины прямо на трассе, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Ранее украинское издание "Страна" писало, что граждане Украины бросают автомобили на границе с Молдавией, чтобы затем попасть туда пешком. "Есть дорога Маяки - Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии" - сказал Демченко в эфире украинского телеканала "Рада". Демченко уточнил, что украинская госпогранслужба делает все, чтобы противодействовать таким попыткам, сотрудничая с молдавскими коллегами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897742999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, одесская область, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины