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Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию - РИА Новости, 05.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943939068.html
Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию
Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию - РИА Новости, 05.05.2024
Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию
Граждане Украины пытаются покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии, при этом они бросают... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T09:02
2024-05-05T09:02
в мире
украина
молдавия
одесская область
андрей демченко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Граждане Украины пытаются покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии, при этом они бросают машины прямо на трассе, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. Ранее украинское издание "Страна" писало, что граждане Украины бросают автомобили на границе с Молдавией, чтобы затем попасть туда пешком. "Есть дорога Маяки - Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии" - сказал Демченко в эфире украинского телеканала "Рада". Демченко уточнил, что украинская госпогранслужба делает все, чтобы противодействовать таким попыткам, сотрудничая с молдавскими коллегами. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240503/ukraintsy-1943643876.html
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в мире, украина, молдавия, одесская область, андрей демченко, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Молдавия, Одесская область, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинцы пытаются покинуть страну через Молдавию

В Киеве подтвердили, что украинцы бегут в Молдавию, бросая транспорт на трассе

© соцсетиБрошенные автомобили на границе Украины с Молдавией. Кадр видео
Брошенные автомобили на границе Украины с Молдавией. Кадр видео
© соцсети
Брошенные автомобили на границе Украины с Молдавией. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Граждане Украины пытаются покинуть страну через транзитную дорогу в Одесской области, которая проходит через село Паланка в Молдавии, при этом они бросают машины прямо на трассе, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
Ранее украинское издание "Страна" писало, что граждане Украины бросают автомобили на границе с Молдавией, чтобы затем попасть туда пешком.
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Украинцы за границей опасаются "еще более драконовских" мер Киева, пишет WP
3 мая, 11:49
"Есть дорога Маяки - Удобное, которая проходит через территорию Молдавии. Пограничники обеспечивают контроль въезда и выезда с этой транзитной дороги. Но, к сожалению, очень часто люди пытаются выбрать этот участок, эту транзитную дорогу, чтобы незаконно покинуть границы нашего государства. Кто-то прячется в транспортном средстве, кто-то может бросить свое транспортное средство и попытаться попасть на территорию Молдавии" - сказал Демченко в эфире украинского телеканала "Рада".
Демченко уточнил, что украинская госпогранслужба делает все, чтобы противодействовать таким попыткам, сотрудничая с молдавскими коллегами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Украинские пограничники задержали уклонистов, пытавшихся выехать в Молдавию
21 сентября 2023, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМолдавияОдесская областьАндрей ДемченкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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