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На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы - РИА Новости, 05.05.2024
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02:40 05.05.2024 (обновлено: 05:32 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/ukraina-1943923604.html
На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы
На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы - РИА Новости, 05.05.2024
На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T02:40
2024-05-05T05:32
в мире
украина
россия
запорожье
герман галущенко
дмитрий песков
вооруженные силы украины
дтэк
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.&quot;Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили&quot;, — заявил Галущенко в эфире единого украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.Как утверждает министр, некоторые "прилеты" полностью уничтожили объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html
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в мире, украина, россия, запорожье, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк
В мире, Украина, Россия, Запорожье, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы

Минэнерго Украины: страна теряет больше энергомощностей, чем восстанавливает

© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.
«

"Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили", — заявил Галущенко в эфире единого украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.

Как утверждает министр, некоторые "прилеты" полностью уничтожили объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.
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Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреУкраинаРоссияЗапорожьеГерман ГалущенкоДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДТЭК
 
 
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