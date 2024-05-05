https://ria.ru/20240505/ukraina-1943923604.html

На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы

На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы - РИА Новости, 05.05.2024

На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T02:40

2024-05-05T02:40

2024-05-05T05:32

в мире

украина

россия

запорожье

герман галущенко

дмитрий песков

вооруженные силы украины

дтэк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941361127_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0b25fd6c7f39197e41f98ac1f9bf55d7.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок."Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили", — заявил Галущенко в эфире единого украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.Как утверждает министр, некоторые "прилеты" полностью уничтожили объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941359402.html

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936519559.html

украина

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, запорожье, герман галущенко, дмитрий песков, вооруженные силы украины, дтэк