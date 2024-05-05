На Украине признали, что не успевают восстанавливать объекты энергосистемы
Минэнерго Украины: страна теряет больше энергомощностей, чем восстанавливает
© Фото : ДСНС ОдещиниСотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе
© Фото : ДСНС Одещини
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ходе последних ударов по энергосистеме Украины было уничтожено больше объектов, чем отрасль смогла восстановить после прошлых бомбардировок.
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"Мы это сделали, и они это уничтожили... К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили", — заявил Галущенко в эфире единого украинского новостного телемарафона, отвечая на вопрос о сроках восстановления поврежденных и уничтоженных мощностей.
Как утверждает министр, некоторые "прилеты" полностью уничтожили объекты, что ставит под сомнение возможность их восстановления.
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Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о разрушении ТЭЦ и трансформаторных подстанциях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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