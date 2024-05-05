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На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС

На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024

На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС

В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T16:27

2024-05-05T16:27

2024-05-05T16:27

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики", — говорится в сообщении.Подробности инцидента не приводятся.Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.

https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс