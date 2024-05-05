https://ria.ru/20240505/udary-1943991563.html
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС
В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:27
2024-05-05T16:27
2024-05-05T16:27
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_0:72:3200:1872_1920x0_80_0_0_0340f07afbce72909117c496bd15867a.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики", — говорится в сообщении.Подробности инцидента не приводятся.Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.
https://ria.ru/20240504/zelenskiy-1943888865.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_533:0:3200:2000_1920x0_80_0_0_b0457b5fb788d8fe08caca23a17d3cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС
"Страна.ua" сообщила об ударах по Славянской ТЭС