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На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024
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16:27 05.05.2024
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На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС - РИА Новости, 05.05.2024
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС
В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T16:27
2024-05-05T16:27
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram."О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики", — говорится в сообщении.Подробности инцидента не приводятся.Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, донбасс
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Донбасс
На Украине сообщили о "прилетах" по Славянской ТЭС

"Страна.ua" сообщила об ударах по Славянской ТЭС

CC BY-SA 4.0 / Artemka / Славянская ТЭС
Славянская ТЭС - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Artemka /
Славянская ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Славянскую ТЭС в Николаевке, которая находится под временной оккупацией ВСУ, попали снаряды, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram.
«
"О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики", — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что ущерб энергетике страны после последних взрывов превысил миллиард долларов. По словам министра, наиболее серьезные повреждения получили объекты тепловой и гидрогенерации, а также системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Он добавил, что ситуация "достаточно сложная", а ущерб продолжит расти.
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