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Китай проведет военные учения в Желтом море - РИА Новости, 05.05.2024
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06:52 05.05.2024
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Китай проведет военные учения в Желтом море
Китай проведет военные учения в Желтом море - РИА Новости, 05.05.2024
Китай проведет военные учения в Желтом море
Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T06:52
2024-05-05T06:52
китай
желтое море
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут в Бохайском проливе в северной части Желтого моря в период с 16.00 (11.00 мск) 5 мая по 16.00 12 мая. Ведомство указало координаты района учений, вход в которые на период маневров запрещен.
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китай
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китай, желтое море
Китай, Желтое море
Китай проведет военные учения в Желтом море

КНР с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря

© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань"
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая Си Ань
© U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Rebecca
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань". Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Учения пройдут в Бохайском проливе в северной части Желтого моря в период с 16.00 (11.00 мск) 5 мая по 16.00 12 мая.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Американский министр заподозрил Китай в создании армии для победы над США
18 апреля, 01:48
Ведомство указало координаты района учений, вход в которые на период маневров запрещен.
 
КитайЖелтое море
 
 
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