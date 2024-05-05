https://ria.ru/20240505/ucheniya-1943929909.html

Китай проведет военные учения в Желтом море

Китай проведет военные учения в Желтом море - РИА Новости, 05.05.2024

Китай проведет военные учения в Желтом море

Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T06:52

2024-05-05T06:52

2024-05-05T06:52

китай

желтое море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155682/66/1556826616_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_5392c64f5a970b5d7066e789439f2e39.jpg

ПЕКИН, 5 мая - РИА Новости. Китай с 5 по 12 мая проведет военные учения в северной части Желтого моря, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Учения пройдут в Бохайском проливе в северной части Желтого моря в период с 16.00 (11.00 мск) 5 мая по 16.00 12 мая. Ведомство указало координаты района учений, вход в которые на период маневров запрещен.

https://ria.ru/20240418/kendall-1940692814.html

китай

желтое море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, желтое море