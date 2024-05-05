https://ria.ru/20240505/tunis-1944001598.html

В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня

В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня - РИА Новости, 05.05.2024

В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T17:56

2024-05-05T17:56

2024-05-05T17:56

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тунис (страна)

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акция "бессмертный полк"

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ХАММАМЕТ (ТУНИС), 5 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете, сообщает корреспондент РИА Новости. Свыше ста человек, среди которых как российские, так и тунисские граждане, обучавшиеся в СССР или уже в современной России, прошли по аллее города держа в руках портреты бойцов Красной армии - участников Великой Отечественной войны. "Очень важно, что память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Отчизну передается из поколения в поколение. Она поддерживается в России, поддерживается за ее пределами, везде, где есть наши сограждане. Эта сопричастность с общей историей служит действенных фактором сплочения, национальной гордости", - сказал в своем слове посол России в Тунисе Александр Золотов. Приятной неожиданностью для собравшихся стало появление на памятной акции частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата, специально привезенной из Москвы в Тунис активистами движения "Народный фронт". "Сейчас в условиях специальной военной операции уже внуки и правнуки героев, воинов - победителей вновь противостоят нацизму, вновь защищают свободу и независимость нашей страны, само право на существование", - сказал в своем выступлении помощник военного атташе России в Тунисе Николай Вышегородцев. По окончании памятной акции был проведен концерт и развернута полевая кухня.

https://ria.ru/20240505/ankara-1943973343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тунис (страна), ссср, александр золотов, акция "бессмертный полк", в мире