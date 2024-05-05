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В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня - РИА Новости, 05.05.2024
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17:56 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/tunis-1944001598.html
В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня
В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня - РИА Новости, 05.05.2024
В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T17:56
2024-05-05T17:56
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ХАММАМЕТ (ТУНИС), 5 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете, сообщает корреспондент РИА Новости. Свыше ста человек, среди которых как российские, так и тунисские граждане, обучавшиеся в СССР или уже в современной России, прошли по аллее города держа в руках портреты бойцов Красной армии - участников Великой Отечественной войны. "Очень важно, что память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Отчизну передается из поколения в поколение. Она поддерживается в России, поддерживается за ее пределами, везде, где есть наши сограждане. Эта сопричастность с общей историей служит действенных фактором сплочения, национальной гордости", - сказал в своем слове посол России в Тунисе Александр Золотов. Приятной неожиданностью для собравшихся стало появление на памятной акции частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата, специально привезенной из Москвы в Тунис активистами движения "Народный фронт". "Сейчас в условиях специальной военной операции уже внуки и правнуки героев, воинов - победителей вновь противостоят нацизму, вновь защищают свободу и независимость нашей страны, само право на существование", - сказал в своем выступлении помощник военного атташе России в Тунисе Николай Вышегородцев. По окончании памятной акции был проведен концерт и развернута полевая кухня.
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россия, тунис (страна), ссср, александр золотов, акция "бессмертный полк", в мире
Россия, Тунис (страна), СССР, Александр Золотов, Акция "Бессмертный полк", В мире
В Тунисе на акции "Бессмертный полк" пронесли частицу Вечного огня

Частицу Вечного огня пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете

© РИА НовостиАкция бессмертный полк в Тунисе. 5 мая 2024
Акция бессмертный полк в Тунисе. 5 мая 2024
© РИА Новости
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ХАММАМЕТ (ТУНИС), 5 мая - РИА Новости. Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата пронесли на акции "Бессмертный полк" в тунисском Хаммамете, сообщает корреспондент РИА Новости.
Свыше ста человек, среди которых как российские, так и тунисские граждане, обучавшиеся в СССР или уже в современной России, прошли по аллее города держа в руках портреты бойцов Красной армии - участников Великой Отечественной войны.
"Очень важно, что память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Отчизну передается из поколения в поколение. Она поддерживается в России, поддерживается за ее пределами, везде, где есть наши сограждане. Эта сопричастность с общей историей служит действенных фактором сплочения, национальной гордости", - сказал в своем слове посол России в Тунисе Александр Золотов.
Приятной неожиданностью для собравшихся стало появление на памятной акции частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата, специально привезенной из Москвы в Тунис активистами движения "Народный фронт".
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"Сейчас в условиях специальной военной операции уже внуки и правнуки героев, воинов - победителей вновь противостоят нацизму, вновь защищают свободу и независимость нашей страны, само право на существование", - сказал в своем выступлении помощник военного атташе России в Тунисе Николай Вышегородцев.
По окончании памятной акции был проведен концерт и развернута полевая кухня.
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