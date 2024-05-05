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СМИ: Финляндия планирует построить завод по производству тротила - РИА Новости, 05.05.2024
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19:44 05.05.2024 (обновлено: 23:49 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/trotil-1944012423.html
СМИ: Финляндия планирует построить завод по производству тротила
СМИ: Финляндия планирует построить завод по производству тротила - РИА Новости, 05.05.2024
СМИ: Финляндия планирует построить завод по производству тротила
Финляндия хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, сообщает в воскресенье общественный... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T19:44
2024-05-05T23:49
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финляндия хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle. "Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", — приводит слова министра обороны Антти Хяккянена Yle.По словам Хяккянена, Финляндия донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, обосновав это тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине. В Европе наблюдается критический дефицит взрывчатых веществ, отмечает Yle. Единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но уровень производства не соответствует спросу, говорится в материале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://radiosputnik.ru/20240505/nato-1944011496.html
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
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россия, европа, москва, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, нато, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз, В мире
СМИ: Финляндия планирует построить завод по производству тротила

Yle: Финляндия планирует срочно построить завод по производству тротила

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПанорама города Хельсинки
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Панорама города Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Финляндия хочет в срочном порядке построить завод по производству тротила из-за нехватки взрывчатых веществ в Европе, сообщает в воскресенье общественный вещатель Yle.
"Нам необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе", — приводит слова министра обороны Антти Хяккянена Yle.
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По словам Хяккянена, Финляндия донесла до своих союзников необходимость скорейшего принятия решений о строительстве завода, обосновав это тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине.
В Европе наблюдается критический дефицит взрывчатых веществ, отмечает Yle. Единственный завод по производству тротила в ЕС находится в Польше, но уровень производства не соответствует спросу, говорится в материале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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