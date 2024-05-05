https://ria.ru/20240505/trevoga-1944033419.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:53

2024-05-05T23:53

2024-05-05T23:53

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дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Сумской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога распространилась по этим регионам с 22.27 по 23.34 (совпадает с мск). Кроме того, по данным карты, сигналы воздушной тревоги звучат в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/ocheretino-1944013610.html

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николаевская область

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в мире, россия, николаевская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины